MSCI 成分股 一增七刪

MSCI（明晟）最新半年度調整，MSCI台灣指數成分股呈現「一增七刪」，旺矽（6223）晉升標準成分股，仁寶（2324）、可成（2474）等七檔遭移除；台積電（2330）權重獲調升至58.33%。MSCI調整牽動全球被動資金布局與ETF換股動向，市場高度關注後續資金效應。

MSCI台灣指數成分股方面，旺矽由小型指數轉進，入列標準成分股；仁寶、可成、遠東新、亞泥、東元、華航、台灣高鐵等七檔個股遭刪除，轉列入全球小型指數，致使標準成分股總數由83檔降至77檔，並有17檔成分股調整在外流通股數。

個股權重部分，晶圓代工龍頭台積電再度獲得大幅調升0.56個百分點，最新權重來到58.33%；遭刪除的仁寶是本次調降最多的標的，權重歸零。

MSCI全球小型指數成分股變動也很劇烈，台股共計「15增、12刪」，新增亞泥、遠東新、東元、仁寶、順德、立隆電、可成、華航、台灣高鐵、TPK-KY、GIS-KY、均華、群翊、邁科、台虹等15檔。

另外，和大、汎德永業、新興、中裕、龍巖、廣運、旺矽、北極星藥業-KY、台康生技、泓德能源、鈺齊-KY、百和等12檔遭刪除；旺矽則轉至全球標準指數成分股。