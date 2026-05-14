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台股價跌量縮 AI族群失

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股示意圖。記者林俊良／攝影
台股示意圖。記者林俊良／攝影

受費半指數重挫、台積電ADR下跌拖累，台股昨（13）日開低走低，台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）等AI指標股領跌，加上千金股也一片慘綠，盤中一度重挫逾800點，終場大跌523點、收41,374點，失守5日線，成交量萎縮至1.26兆元，呈現「價跌量縮」態勢。

法人分析，大盤創高後遇獲利回吐賣壓，拉回修正乖離與過熱情形，有助後市續攻。三大變數將影響今（14）日台股走勢，包括川習會、台積電技術論壇、鴻海法說會等。

大盤昨天低盤開出後，一度大跌884點至41,014點，回測10日均線附近，之後搶短買盤進場，跌幅收斂，終場跌1.25%。櫃買指數盤中跌破5日均線，中場過後收斂跌幅，終場下跌5.1點，收在420.5點。權王台積電終場下跌35元、收2,220元，跌破10日均線。高價萬元股、千金股更有逾七成股價收黑，賣壓沉重。

法人指出，今日盤勢須關注川習會內容。根據外電報導，輝達執行長黃仁勳已跟隨美國總統川普的訪中行程，為輝達概念股帶來想像空間，加上已公布首季財報的上市櫃公司數據亮眼，昨天包括英業達、技嘉等逆勢上漲。

台積電技術論壇台灣場次今天登場，雖然昨日台積電股價收跌，但台積電擴產受惠股如廠務、設備等供應鏈包括漢唐、聖暉等都逆勢漲逾3%。鴻海今天將舉行法說會，昨天開低後買盤進場，帶動終場逆勢收紅，提前押寶法說會行情。

三大法人昨日賣超台股476.3億元。其中，外資賣超434.2億元，投信買超260.6億元，自營商賣超302.5億元；八大公股行庫逢回買超208.7億元。

台積電ADR 台積電 千金股

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