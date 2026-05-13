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森崴能源6月23日下市！明日大逃殺 後天開始打入「加重處罰」全額交割

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
森崴能源。圖／森崴能源提供
森崴能源。圖／森崴能源提供

臺灣證券交易所表示，森崴能源（6806）有價證券併案列為變更交易方法，並加採行分盤集合競價交易方式，且自6月23日起將終止上市。

證交所指出，森崴能源股份有限公司前因有本公司營業細則第49條第1項第3款規定之情事，其上市有價證券於115年4月7日列為變更交易方法在案。嗣查該公司115年5月13日公告申報之財務報告顯示淨值為負數，核已符合本公司營業細則第49條第1項第1款、第49條之2第1項第4款及第50條之1第1項第9款規定。

因此，證交所公告，將森崴能源上市有價證券併案列為變更交易方法，自115年5月15日起併加採行分盤集合競價交易方式暨自115年6月23日起終止上市。

據了解，根據證交所規定，公司在公告下市後、正式實施前的期限內，若能提出具體證據證明「已補正」（例如重編財報、完成增資使淨值轉正），且經證交所核准，才有機會撤銷下市公告。

證券圈人士點出，不過這在現實上存在難度，一旦淨值歸零或轉負，代表公司已資不抵債。在短短的一個月內（5月15日到6月23日）要找到大筆資金挹注並完成法定程序，難度極高。因此，絕大多數情況下，一旦公告終止上市日期，最終都會如期執行。因此，在5月15日「加重處罰版」的全額交割前，只剩下明日5月14日可以「加緊腳步」快逃，否則投資人將面臨更嚴重的流動性危機。

證交所

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