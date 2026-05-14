就市論勢／記憶體、ABF、金融 吸睛

盤勢分析

美國CPI數據不如預期、加上漲多後股價震盪，台股亦受影響，昨（13）日開低走低，終場跌523點，收41,374點。近一周大盤持續放量，昨日開低後守穩10日均線之上，預料多頭僅為暫時休息整理。

川習會前投資人態度謹慎，接下來市場走向可能受到雙方會談結果牽動，短期盤勢研判暫時進入高檔震盪期，但在上市櫃營收及外銷數據創高支撐下，台股後市韌性十足。

即將舉行的川習會，輝達CEO黃仁勳臨時受邀陪同出訪，AI晶片預料成為雙方會晤核心主軸之一，觀察能否為台灣半導體供應鏈帶來新的成長契機。

投資建議

台股處於獲利成長上修與評價面震盪修正拉鋸期，操作策略上，建議投資人秉持重籌碼、輕指數原則，切忌在技術面過熱或ETF溢價過高時盲目追價，趁盤勢震盪拉回之際分批進場布局，一方面投入高成長的半導體先進製程、記憶體、CCL、ABF；另一方面切入基期相對較低、且具備強勁獲利與高股息優勢的金融族群，透過分批布局、嚴控資金水位，待不確定性落底，以掌握新一輪行情攻勢。