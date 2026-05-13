碳市場發展 研討熱烈

因應全球碳定價制度加速推進，台灣正處於由碳費制度邁向台版總量管制及排放交易制度（TW ETS）的關鍵階段。臺灣碳權交易所、臺灣證券交易所委託台灣大學於近日舉辦「總量管制排放交易與自願性碳市場：國際經驗與政策設計」國際研討會，邀集台、日、韓及德國專家，深入探討ETS與自願性市場的銜接，並剖析碳市場如何帶動農業落實低碳轉型與技術革新，藉由國際實務交流，探討台灣可行之制度路徑。

碳交所總經理陳脩文指出，全球碳市場朝「強制性制度趨嚴」與「自願性機制作為補充」的路徑發展，碳交所順應此一趨勢，於2025年達成多項重要成果，包含與歐洲能源交易所簽署MoU共同推動TW ETS能力建構、與證交所攜手啟動「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」等，滿足企業需求。