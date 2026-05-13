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台電風場虧損影響 正崴、永崴投控、森崴能源明日復牌恐不樂觀
臺灣證券交易所公告，正崴（2392）與旗下永崴投控（3712）、森崴能源（6806）三家上市公司，13日對外公布先前暫停交易事由的相關重大訊息，故核准明日起，恢復其上市普通股之市場交易。
在權證交易部分，正崴精密所屬之上市認購及認售權證，以及永崴投控所屬之上市認購權證，亦將同步自5月14日起恢復交易。
重訊記者會上，永崴投控財務長林坤煌表示，受森崴能源子公司富崴能源承包台電離岸二期風場，因認列預期合約損失，遭銀行收回約35億元資金額度，再加上風機安裝廠商要求富崴預付全部預估工程款等問題，公司資金周轉不靈，無法支應寶崴海事持續營運，需再度認列背書保證等相關損失；因此，森崴能源第1季財報淨值轉為負1億8,223.3萬元。
森崴能源12日股價收在19.2元，已經連續4個月下跌，4月下跌39.36％、5月以來再跌15.23％，相較於1月收在47.55元股價已經腰斬過半，14日股票復牌恐怕受淨值轉負影響也不樂觀；不過公司強調，會透過策略投資、活化與處分資產等方式改善財務結構。
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