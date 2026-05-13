面板成為吸金焦點！三虎擠進成交量前五名 外資連九買群創

台股13日下挫，一度大跌883.79點，尾盤跌幅縮小，下跌523.82點，收41,374.5點，跌幅1.25%。觀察成交量前十名中，群創（3481）、友達、彩晶都擠進排行榜；而成交值排行前十名中，群創為第二名，面板成資金追捧標的，外資今日也大買群創12.7萬張，已連續買超9天。

今日成交量前十名分別為主動統一升級50、群創、友達、彩晶、主動統一台股增長、聯電、凱基台灣TOP50、旺宏、元大台灣50正2、群益台灣精選高息。面板股群創、友達、彩晶為成交量2~4名，群創今成交量超過137萬張，為3月12日以來最大量能；友達下跌逾2%，量能縮小至51萬張，彩晶也大漲逾5%，並爆出近50萬張成交量，為近期最大量。

成交值部分，前十名分別為台積電、群創、主動統一升級50、旺宏、聯電、南亞科、臻鼎-KY、聯發科、欣興、華通。

外資今日仍持續賣超台股，但已連續9天買超群創，共買超74萬張。群創在第1季營收666億元，季增17.5%，營業利益率提升為2.3%，稅後純益17.9億元，每股純益0.2元，獲利轉虧為盈，非顯示業務占比則達44%。

4月營收212.37億元，年增11.8%，累計前4月營收878.81億元、年增17.3%，顯示營運動能持續回升。

TrendForce最新研究指出，群創在非顯示業務著重車用及半導體先進封裝兩大主軸，先進封裝部分，以Chip-first製程打進美系一線太空衛星廠商供應鏈，下一階段目標放在RDL-first製程驗證與TGV製程開發。

董事長洪進揚在股東會年報中強調，群創在先進封裝領域已站上「第一領先群」，並提前布局玻璃鑽孔（TGV）技術，鎖定AI長線商機。憑藉玻璃加工技術優勢，在在半導體封裝面積「由圓轉方」的趨勢下，爭取成為未來封裝製程中玻璃載板的關鍵供應商。