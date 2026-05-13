MSCI換股秀 台股權重三指數全部調升

臺灣證券交易所表示，明晟(MSCI)公司5月12日中歐時間晚上11點(台灣為13日上午5點)公布第2季相關指數調整，預計於6月1日開盤生效。台股於全球標準型指數(MSCI ACWI)權重上升0.01個百分點、新興市場指數(MSCI EM)權重上升0.30個百分點、亞洲(日本除外)指數(MSCI AC Asia ex Japan)權重上升0.37個百分點，調整後權重分別為2.80%、23.76%及27.16%。調整前後的權重差距僅代表成分股變動後，台股在調整基準日的權重變化，不代表台股資金的流向。

其中，MSCI台灣指數成分股部分，本次新增旺矽（6223），刪除仁寶（2324）、可成（2474）、遠東新（1402）、亞泥（1102）、東元（1504）、華航（2610）、台灣高鐵（2633），指數成分股由83檔減為77檔，並有17檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為台積電（2330），權重為58.33%，調升0.56個百分點，權重調降最多為仁寶，權重降至為0%。

指數是市場表現的溫度計，可以反映台灣市場及產業的表現。未來證交所將持續積極推動優質企業上市，提升公司治理，建立良好的投資環境，以持續吸引國內外資金投入台股，擴大我國資本市場規模，進一步提升台灣國際競爭力。