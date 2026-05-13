快訊

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

新店重大車禍！砂石車下坡失控翻覆撞社區巴士釀8傷 車流全堵死

撿到便宜？陶朱隱園驚現「甜甜價」成交 神秘富豪買3樓戶

聽新聞
0:00 / 0:00

MSCI換股秀 台股權重三指數全部調升

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
MSCI（明晟）全球指數示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
MSCI（明晟）全球指數示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

臺灣證券交易所表示，明晟(MSCI)公司5月12日中歐時間晚上11點(台灣為13日上午5點)公布第2季相關指數調整，預計於6月1日開盤生效。台股於全球標準型指數(MSCI ACWI)權重上升0.01個百分點、新興市場指數(MSCI EM)權重上升0.30個百分點、亞洲(日本除外)指數(MSCI AC Asia ex Japan)權重上升0.37個百分點，調整後權重分別為2.80%、23.76%及27.16%。調整前後的權重差距僅代表成分股變動後，台股在調整基準日的權重變化，不代表台股資金的流向。

其中，MSCI台灣指數成分股部分，本次新增旺矽（6223），刪除仁寶（2324）、可成（2474）、遠東新（1402）、亞泥（1102）、東元（1504）、華航（2610）、台灣高鐵（2633），指數成分股由83檔減為77檔，並有17檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為台積電（2330），權重為58.33%，調升0.56個百分點，權重調降最多為仁寶，權重降至為0%。

指數是市場表現的溫度計，可以反映台灣市場及產業的表現。未來證交所將持續積極推動優質企業上市，提升公司治理，建立良好的投資環境，以持續吸引國內外資金投入台股，擴大我國資本市場規模，進一步提升台灣國際競爭力。

MSCI 明晟 旺矽 台股

延伸閱讀

被動式ETF換血成分股聚焦 0050、00878、00919等將接力登場

台股年乖離大引發獲利了結賣壓 台積電下挫35元拉低大盤收跌523點

高息 ETF 上演換股秀

科技財報助攻領航 美股基金淨流入續居冠

相關新聞

只剩投信在狂買？台股下跌523點 三大法人賣超480億元

台股13日下挫，一度大跌883.79點，尾盤跌幅縮小，下跌523.82點，收41,374.5點，跌幅1.25%，成交量1兆2,038.13億元，三大法人賣超480.5億元。

MSCI換股秀 台股權重三指數全部調升

臺灣證券交易所表示，明晟(MSCI)公司5月12日中歐時間晚上11點(台灣為13日上午5點)公布第2季相關指數調整，預計於6月1日開盤生效。台股於全球標準型指數(MSCI ACWI)權重上升0.01個百分點、新興市場指數(MSCI EM)權重上升0.30個百分點、亞洲(日本除外)指數(MSCI AC Asia ex Japan)權重上升0.37個百分點，調整後權重分別為2.80%、23.76%及27.16%。調整前後的權重差距僅代表成分股變動後，台股在調整基準日的權重變化，不代表台股資金的流向。

森崴能源及母集團聯袂召開重訊記者會 16時說明第1季財報決議案

臺灣證券交易所公告，正崴（2392）、永崴投控（3712）及森崴能源（6806）於13日16時，將在證交所3樓記者室召開重訊記者會，由協理羅奇瑋、財務長林坤煌及財務長李心美說明森崴能源董事會決議通過2026年第1季合併財務報表案。

台股年乖離大引發獲利了結賣壓 台積電下挫35元拉低大盤收跌523點

台股13日收盤下跌523.82點，終場以41,374.5點作收，成交量1兆2,038.13億元；台積電（2330）收盤價2,220元，下跌35元，跌幅1.55%。

降息希望破滅？統一投顧黎方國：市場完全想錯了、6月降息勢在必行

美國4月整體與核心消費者物價指數（CPI）大幅上升，美股周二應聲下挫，台股13日也是開低走低，5日線失守，盤中一度重挫883點；統一投顧董事長黎方國表示，主要是市場擔心FED不降息，加上與伊朗的談判沒有進展，對股市造成衝擊，但他強調，其實「市場完全想錯了」，「6月降息勢在必行」。

台股一度下跌884點 法人：現貨沒崩但期貨先倒 市場開始交易悲觀預期

美股四大指數12日跌多漲少，以費半指數下跌3.0%，也讓台股13日開低，盤中一度下跌884點至41,014點，不過今日亞股多數上漲，台股跌點在11時過後也有收斂，金融指數維持上漲支撐指數。台積電（2330）盤中最低下跌50元至2,205。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。