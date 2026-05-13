只剩投信在狂買？台股下跌523點 三大法人賣超480億元

台股13日下挫，一度大跌883.79點，尾盤跌幅縮小，下跌523.82點，收41,374.5點，跌幅1.25%，成交量1兆2,038.13億元，三大法人賣超480.5億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超434.29億元，投信買超256.45億元，自營商賣超（合計）302.66億元，其中自營商（自行買賣）賣超51.46億元，自營商（避險）賣超251.2億元。

台積電（2330）收2,220元，下跌1.55%，失守十日線。台達電（2308）、聯發科（2454）也都下跌，分別下跌逾1%、5%。鴻海（2317）開低走高，尾盤翻紅收251元，小漲0.4%。

今日台股雖然下跌，但上市櫃公司仍有超過50家漲停，其中生技股表現亮眼，股王藥華藥（6446）衝漲停782元，創波段新高。面板股仍人氣十足，群創（3481）續創波段新高，收37.5元，漲幅逾5%，成交量破137萬張，彩晶（6116）也大漲逾5%，僅友達（2409）下跌逾2%。

PCB部分個股走勢強勁，健鼎（3044）出量漲停至529元，創下新高，臻鼎-KY（4958）也大漲超過8%。AI伺服器代工則有微星（2377）、英業達（2356）走強，微星漲停，英業達上漲逾8%。

高價股跌多漲少，其中鴻勁（7769）、旺矽（6223）、印能科技續創新高，鴻勁衝上7,440元天價，印能科技（7734）漲停亮燈，收4,375元。但也有重挫的千金股，世芯-KY（3661）、健策（3653）、新代（7750）、貿聯-KY（3665）、雍智科技（6683）都跌停。