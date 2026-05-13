台股年乖離大引發獲利了結賣壓 台積電下挫35元拉低大盤收跌523點

台股13日收盤下跌523.82點，終場以41,374.5點作收，成交量1兆2,038.13億元；台積電（2330）收盤價2,220元，下跌35元，跌幅1.55%。

台股在美國費半指數收跌較重的影響，以及台股指數年乖離太大的隱憂之下，漲多個股順勢拉回，大盤指數迅速跌破5日均線支撐，往10日均線下探支撐。今日成交金額大且走高為：群創（3481）、旺宏（2337）、臻鼎-KY（4958）、鴻勁（7769）、旺矽（6223）、奇鋐（3017）、微星（2377）、大立光（3008）及華新科（2492）；成交金額大且疲軟者則為：聯電（2303）、聯發科（2454）、華通（2313）、群聯（8299）、世芯-KY（3661）、緯穎（6669）、創意（3443）、金像電（2368）及尖點（8021）。

群益投顧表示，估值與股價投機疑慮偏高下，形成現階段需留意兩項風險：其一是個別強勢高本益比、高基期股驟然出現資金抽離急跌；其二為指數由少數權值股輪動推升，指數若跌多數個股亦跌，指數越往上，跟進股卻漸少而易出現「賺指數賠差價」狀況。

第一金投顧表示，台股在全球標準型指數成份股新增旺矽，剔除亞泥（1102）等七檔。全球小型指數成分股新增亞泥、可成（2474）、華航（2610）等 15 檔，剔除台康生技（6589）、鈺齊（9802）、泓德能源（6873）等12檔，這次調整將於5月29日盤後生效。台股加權指數在台積電、聯發科及台達電（2308）權值三本柱帶領下，今年4月至今已上漲逾30%，表現亮眼。不過，近期除聯發科、台積電及台達電股價進入高檔整理，乖離率過大，短期震盪幅度加劇，觀察台股10 日線(40,759.12)為重要的防守觀察點，若跌破此點位，應先逢高減碼。川習會將登場，留意川習對話及動態，以及對台灣、貿易、戰爭等議題看法。類股關注 AI ASIC晶片、記憶體、PCB、被動元件、電源供應器等類股，伺機布局績優股，嚴控持股水位，慎防修正風險。