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降息希望破滅？統一投顧黎方國：市場完全想錯了、6月降息勢在必行

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美國4月整體與核心消費者物價指數（CPI）大幅上升，美股周二應聲下挫，台股13日也是開低走低，5日線失守，盤中一度重挫883點；統一投顧董事長黎方國表示，主要是市場擔心FED不降息，加上與伊朗的談判沒有進展，對股市造成衝擊，但他強調，其實「市場完全想錯了」，「6月降息勢在必行」。

美國4月整體與核心消費者物價指數（CPI）大幅上升，美國勞工局公布，4月整體消費者物價指數（CPI）月增0.6%，年增3.8%，略高於市場預估的3.7%，但遠高於3月時的年增3.3%，是2023年以來最大升幅；核心CPI月增0.4%，年增2.8%，較市場預估略高。

美股周二收低，台股13日也是開低走低，早盤以41,795.92點開低後再往下挫，一度下滑至41,014.53點，大跌883.79點，5日線失守，權王台積電領跌，聯發科、台達電、聯電等股都下跌。

黎方國表示，造成台股下跌主要是因為美國公布的消費者物價指數（CPI）高，市場擔心Fed是否因為通膨升溫而不降息，加上與伊朗的談判也沒有進展，兩個因素衝擊股市的表現；黎方國認為，多頭行情不變，短線漲多後宣洩乖離，「下跌反而是最好的買點」。

針對因通膨升高， 恐造成Fed不降息的擔憂，黎方國強調，「市場完全想錯了」，「6月降息勢在必行」，黎方國進一步解釋，聯準會（Fed）將由華許接任主席，他在參議院聽證會時針對通膨提出看法，強調就任後將採用修剪平均數通膨指標，而不是現任主席鮑爾採用的核心PCE。

黎方國說，5月15日之後新任Fed主席華許將採用修剪的PCE，而不是核心PCE，兩者的差別在於，修剪的PCE會將極端數值扣掉，且納入食物及能源，黎方國表示，這兩種方式都有學理上的依據，若以修剪的PCE來計算，目前的CPI年增為2.36%，不是3.8%，可以確定，在華許就任後，6月降息勢在必行，且在5月15日後，市場將瀰漫降息預期，股市行情將再上漲。

黎方國強調，華許是哈佛大學法學博士，也曾擔任FED主席，他採用的指標具有學理的基礎，扣掉極端值變化再納入食物及能源，涵蓋面更廣，目前只有2.36%，6月降息言之成理、勢在必行；而且，也澄清外界的質疑，維持FED的獨立性，更符合川普的期待，可以說是三贏。

降息 Fed 美股

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