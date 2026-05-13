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台股一度下跌884點 法人：現貨沒崩但期貨先倒 市場開始交易悲觀預期

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股四大指數12日跌多漲少，以費半指數下跌3.0%，也讓台股13日開低，盤中一度下跌884點至41,014點，不過今日亞股多數上漲，台股跌點在11時過後也有收斂，金融指數維持上漲支撐指數。台積電（2330）盤中最低下跌50元至2,205。

永豐期貨指出，昨日台股整體氣氛明顯偏向防禦，指數表面上看起來只是一般性回檔，但實際上盤中結構已經開始出現不尋常訊號，尤其台指期原本維持超過200點的正價差卻在短時間內快速收斂甚至翻成逆價差，這不是單純情緒波動可以解釋的現象，而是大型資金對後市預期正在重新定價。

昨日亞洲市場同步偏弱，韓國股市跌幅更深，代表國際資金正在降低對高Beta亞洲市場的曝險，韓股因半導體與出口循環敏感度更高，因此成為外資提款第一線，而台股雖然仍有AI權值股撐住指數，但期貨市場已率先透露資金撤退痕跡，形成現貨抗跌、期貨轉弱的典型背離結構。

分析，永豐期貨這種盤勢最危險的地方不在於當日跌幅，而是市場開始出現「現貨尚未完全反應，衍生性商品先交易悲觀預期」的狀況。AI族群經過長時間大幅拉升後，本來就累積大量獲利籌碼，只要國際市場稍微轉弱，就容易成為法人獲利了結目標，因此昨日雖然指數跌幅不算災難，但盤面透露出的其實是高檔結構開始鬆動。

短線後續觀察重點將不再只是指數漲跌，而是逆價差是否持續擴大、外資現貨賣超是否延續，以及權值電子能否繼續獨撐盤面，因為一旦現貨開始補跌，代表目前期貨市場反映的悲觀預期正在正式擴散，屆時市場波動將可能明顯放大。

台積電 美股 台股

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