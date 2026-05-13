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元晶出關爆8.5萬張大量！盤中一度漲停 太陽能漲價題材有影？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

費半回落拖累台股13日盤中一度大跌近900點，但處置出關的元晶（6443）卻爆出逾8.5萬張大量，一度亮燈漲停，帶動聯合再生（3576）同步轉強，為太陽能族群送暖。

元晶今日處置出關首日，股價以41.5元平盤開出後，盤初急拉攻上45.65元漲停價，雖受大盤空軍壓境影響，盤中漲幅大舉收斂，但人氣明顯回流。聯合再生也由黑翻紅、盤中漲逾3%，穩守5日線之上，替盤面增添一絲暖意。

市場關注的核心，在於太陽能產業正迎來久違漲價潮。業界指出，中國大陸自今年4月起取消太陽能產品增值稅出口退稅，導致隆基、晶澳、晶科等陸系巨頭出口成本大增，每瓦成本增加人民幣0.06至0.07元，帶動全球模組報價調升9%至13%。

除了政策推升價格，大陸太陽能業者近期也同步啟動「反內卷」減產策略，降低削價競爭，讓供需結構開始改善。再加上美伊衝突推升國際油價，各國重新重視自主能源，帶動太陽能需求回溫。

台廠也開始醞釀跟漲。聯合再生坦言，在原物料上漲、戰爭因素與陸系大廠帶頭調價三大利多加持下，公司內部已積極評估調整報價。法人則認為，台廠出口產品近期可望率先調漲，不過內銷市場最快要第3季反映。

除了傳統模組報價回升，AI與太空題材也替太陽能產業增添想像空間。近期Anthropic攜手SpaceX布局太空AI，市場點名鈣鈦礦太陽能技術可能成為AI伺服器電力來源。其中，國碩（2406）、茂迪（6244）、元晶與聯合再生也被視為潛在受惠族群。

在台股高檔震盪、資金輪動加速之際，綠能與能源自主題材重新受到市場關注。隨著太陽能模組報價啟動調升，若後續需求與價格同步回穩，太陽能產業有望逐步擺脫長期低迷，營運是否迎來谷底反轉，也成為市場觀察重點。

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