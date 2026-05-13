MSCI 半年度調整出爐：台股權重獲「三升」5月29日生效

MSCI明晟於台灣時間13日清晨公布最新半年度調整。台股本次表現亮眼，於三大關鍵指數中權重全數獲得調升，呈現「三升」態勢，其中在「MSCI全球新興市場指數」的調升幅度更是冠居新興市場國家。本次調整預計於5月29日盤後正式生效。

根據MSCI公布資料，台股在各項指數的權重變化如下：MSCI全球市場指數權重由2.79%上調至2.80%（調升0.01個百分點）；MSCI全球新興市場指數權重由23.46%上調至23.76%（調升0.30個百分點）；MSCI亞洲除日本指數權重由26.79%上調至27.16%（調升0.37個百分點）。

值得注意的是，台股在「全球新興市場指數」權重調升0.30個百分點，位居新興市場國家之冠；反觀印尼本次權重遭下修0.23個百分點，為降幅最大國家。其餘國家權重變化不大。

在備受關注的台灣標準成分股方面，本次呈現「一增七刪」：高效能運算設備商旺矽（6223）由小型指數轉進，正式入列標準成分股；而仁寶（2324）、可成（2474）、遠東新（1402）、亞泥（1102）、東元（1504）、華航（2610）、台灣高鐵（2633）等7檔個股則遭刪除，轉列入全球小型指數，致使標準成分股總數由 83 檔降至77檔。

個股權重部分，晶圓代工龍頭台積電（2330）權重再度獲得大幅調升0.56個百分點，最新權重來到58.33%；遭刪除的仁寶則是本次調降最多的標的，權重歸零。

MSCI分別在每年2月、5月、8月及11月進行權重及成分股調整，其中5月及11月為半年度調整，2月及8月為季度調整。

此次調整將在5月29日盤後生效。除了調整成分股外，如果MSCI調整台股權重，通常也可能會影響全球被動式基金在台股的資金配置，因此往往受到市場高度關注。