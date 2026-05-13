聽新聞
0:00 / 0:00
MSCI 指數台股權重三升 5月29日收盤生效
台股在這次MSCI調整權重中，MSCI全球市場指數權重由2.79%上調至2.80%，調升0.01%；MSCI全球新興市場指數權重由23.46%上調至23.76%，調升0.30%；MSCI亞洲除日本指數權重由26.79%上調至27.16%，調升0.37%。最新權重將在5/29收盤生效。
MSCI台灣指數成份股方面，這次新增旺矽（6223），刪除仁寶（2324）、可成（2474）、遠東新（1402）、亞泥（1102）、東元（1504）、華航（2610）、台灣高鐵（2633），指數成分股由83檔減為77檔，並有17檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為台積電（2330），其權重為58.33%，調升0.56%。權重調降最多為仁寶，其權重為0%，調降0.15%。
這次MSCI季度調整，以MSCI全球新興市場指數觀察，這次權重調升最多的國家為台灣，權重增加0.30%；而這次權重調降最多國家為印尼，權重降低0.23%，其餘國家權重變化不大。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。