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MSCI 指數台股權重三升 5月29日收盤生效

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股在這次MSCI調整權重中，MSCI全球市場指數權重由2.79%上調至2.80%，調升0.01%；MSCI全球新興市場指數權重由23.46%上調至23.76%，調升0.30%；MSCI亞洲除日本指數權重由26.79%上調至27.16%，調升0.37%。最新權重將在5/29收盤生效。

MSCI台灣指數成份股方面，這次新增旺矽（6223），刪除仁寶（2324）、可成（2474）、遠東新（1402）、亞泥（1102）、東元（1504）、華航（2610）、台灣高鐵（2633），指數成分股由83檔減為77檔，並有17檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為台積電（2330），其權重為58.33%，調升0.56%。權重調降最多為仁寶，其權重為0%，調降0.15%。

這次MSCI季度調整，以MSCI全球新興市場指數觀察，這次權重調升最多的國家為台灣，權重增加0.30%；而這次權重調降最多國家為印尼，權重降低0.23%，其餘國家權重變化不大。

亞泥 仁寶 MSCI

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