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台股暫跌破五日線 法人：台廠仍是 AI 支出最大贏家

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股13日午盤持續震盪，最低點暫達41,014點、一度跌883點，跌勢略有暫緩、於41,337點附近震盪，暫時跌破五日線。不過，摩根投信指出，根據統計，台股中有72%的企業被歸類為AI硬體廠，不但高於韓國的63%，甚至還比那斯達克100指數的67%高，可見台股是更能直接受惠AI資本支出的市場。

在AI趨勢下，台股作為硬體領頭羊的角色雖然已是市場共識，不過自從三月以來，台股反而走出了一波有別於以往半導體領跑的態勢。根據統計，從今年三月至今，台股大盤指數上漲19.39%，半導體類股指數也上漲了21.64%，但電子零組件類股指數卻上漲54.28%，漲幅甚至達半導體類股的一倍以上

而與之對應的，台灣高股息指數僅上漲15.54%、特選高息低波指數也只上漲3.09%，這種兩極化的表現，自然也讓台股ETF出現明顯的績效落差。不過，同樣是高息ETF，部分有佈局在電子零組件的高息ETF績效反而有跟上，可見即使是訴求高配息的產品，「選股」依舊會扮演相當關鍵的角色。

00401A經理人沈馨表示，除了大家早已熟知的半導體之外，台廠在AI供應鏈的相關硬體設備上也有很強的競爭力。以電力散熱為例，部分浮出檯面的台廠如台達電（2308）與致茂（2360）等，吃到的就是高壓直流導入延伸到前端的電力轉換、以及AI伺服器功號與密度提升，進而導致業務範圍明顯擴大的商機。

沈馨指出，AI運算從單機走向多機協同運算架構，也讓打造高速傳輸面板與關鍵材料的台廠如大量（3167）、環宇通訊（4991）等受惠。另外，AI手機與邊緣運算應用升溫，讓全球對晶片的需求急速擴大，這不但擴大了半導體測試族群的商機，也會直接促成高速傳輸與通訊技術的升級，讓聯發科（2454）與宏塑等在內的企業同步翻身；可見在AI商機從晶片算力擴大到周邊零組件的趨勢下，包括電力散熱、半導體檢測、高速傳輸與低軌衛星等四大族群都已受惠，而這些都率先反映在電子零組件類股指數的股價表現上。

00401A產品經理陳柏翰表示，儘管市場已採取更嚴格的標準，去檢視持續投入資本支出的企業變現能力，但由於台股的產業結構高度集中於AI硬體供應鏈，大型雲端業者的資本投入直接嘉惠台股相關供應廠商，訂單能見度高，只要上游企業的資本支出還在，台股就能獲得實質訂單的挹注。

台股 半導體 那斯達克

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