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台股急殺逾800點 鴻勁逆勢衝新天價、躋身高價股核心

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

台股13日漲多回檔，盤中一度重挫逾800點，高價股與電子權值股賣壓同步出籠，不過半導體測試設備廠鴻勁（7769）逆勢成為盤面亮點，股價開低後買盤快速進場，盤中最高衝上7,520元，再寫歷史新高，距離亮燈漲停僅一步之遙，成為今日台股急殺盤中少數強勢指標。

截至目前，鴻勁暫報7,495元，上漲625元，漲幅9.1%，成交量1,646張。在大盤重挫之際，鴻勁股價仍逆勢走高，也使其與信驊、穎崴並列台股高價股核心，成為資金觀察AI半導體供應鏈的重要風向球。

鴻勁近期強勢，關鍵仍在AI測試設備需求與產能能見度。法人指出，鴻勁受惠AI、高效能運算（HPC）與ASIC需求升溫，第1季相關訂單占比已達78%，接單動能明顯優於預期。公司也已將今年產能成長目標由30%上修至40%，且至少到年底前，產能都將維持「非常緊張」狀態。

為因應需求，鴻勁已購置台中大雅新廠，最快今年第3季開始貢獻營收，主要投入高端測試設備生產。法人也看好，隨台積電先進封裝產能持續擴張，鴻勁在高階測試分選機、系統級測試（SLT）及CPO相關測試設備的角色將更加吃重，其中針對ASIC與TPU晶片的高階SLT市占率已達六至七成，進一步鞏固其在AI測試設備市場的地位。

市場人士指出，台股高檔震盪下，資金不再全面追價，而是更集中於具備AI訂單、產能擴張與獲利能見度的個股。鴻勁今日在大盤急殺中逆勢改寫天價，不僅凸顯AI測試設備題材熱度未退，也反映高價股資金仍集中在少數具備長線成長性的核心標的。

鴻勁 穎崴 台股

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