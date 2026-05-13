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台股41K告急！千金股哀鴻遍野 「這3檔」為何還在創高？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

費半重挫、台指期夜盤急殺，台股13日盤中一度重挫近900點，41,000點關卡警鈴大作，千金族群在權值股賣壓沉重下，也哀鴻遍野，但仍有3檔個股逆勢創高，表現搶眼。

在千金股普遍遭空頭狙擊之際，資金轉進AI設備與先進封裝族群，成為盤面少數亮點。其中，印能科技（7734）早盤雖受大盤拖累一度下探3,740元，但在買盤強力湧入下，股價隨即「V 轉」直衝4,350元新天價。

印能科技第1季稅後純益4.15億元，年增82.1%，EPS達14.68元，受惠AI晶片帶動先進封裝擴產需求，並看好CPO設備將自本季末放量，成為後續成長主軸。其EvoRTS設備鎖定Chiplet異質整合與高密度封裝製程痛點，有助提升良率與製程效率。

鴻勁（7769）同樣扮演撐盤角色，盤中同步刷新歷史新高7,520元，在權值股重挫之際貢獻大盤約36點漲點，成為逆勢抗空的最強主力。

另一檔盤面亮點為測試介面廠旺矽（6223）。受惠於MSCI最新半年度調整，旺矽被正式新增為台灣指數成分股，在利多刺激下，旺矽早盤無視大盤跌勢，逆勢開高衝上5,670元新天價，雖盤中受壓翻黑震盪，但仍為千金族群中資金關注焦點。

相較之下，電子權值與多數千金股賣壓沉重，世芯-KY（3661）、健策（3653）、貿聯-KY（3665）、雍智科技（6683）等多檔跌停，聯發科（2454）、創意（3443）、新代（7750）、聯亞（3081）、光聖（6442）、群聯（8299）跌幅皆逾5%，資金是否撤離高價股也引發關注。

台股 權值

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