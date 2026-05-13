台股盤中下挫883點　電子弱勢金融相對抗跌

隨著費城半導體指數下挫逾3%，台指期夜盤下滑568點，台股今天在電子類股走弱下震盪走跌，早盤隨著買盤湧入，跌勢稍微收斂，但加權指數盤中一度滑落至41014.53點，下跌883.79點。

至10時50分，台股加權指數為41080.39點，下跌817.93點，成交值約新台幣7298億元。

台積電董事會核准2026年第1季現金股利提高至每股7元，不過，美國存託憑證（ADR）下跌1.79%，台積電今天股價隨著走弱，盤中滑落至2205元，下跌50元，市值降至新台幣57.18兆元，影響大盤約397點。

其餘權值股聯發科、台達電、鴻海、日月光投控，以及高價股信驊、穎崴等也紛紛走跌，電子類股指數下跌逾2%。

傳統產業股漲跌互見，機電和玻璃類股指數下挫逾2%，塑膠和航運類股指數下跌逾1%，表現疲弱，食品及造紙類股指數上漲逾1%，表現相對強勢。金融類股指數也上漲逾1%。