費半下挫3%！台股開低一度急殺700點 台積電領跌、誰逆勢抗空？

費半指數12日回落3.01%，台指期夜盤挫逾550點，影響台股13日開盤下跌102.4點，報41,795.92點，退出5日線外，並在五大權值股全數開低，加上聯電（2303）、貿聯-KY（3665）、緯穎（6669）、南亞科（2408）等電子要角紛紛走弱下，大盤一度急殺700點，回防41,200點關卡，盤面倚靠鴻勁（7769）、臻鼎-KY（4958）、健鼎（3044）等奮力抗空。主動統一升級50（00403A）與面板雙虎交投持續火熱。

美股四大指數昨夜漲跌互見，受美國4月CPI升溫、高於市場預期影響，科技與晶片股賣壓加重，費半指數重挫逾3%，台積電（2330）ADR下跌1.79%，影響台積電期貨盤後下跌50元、收2200元，台指期夜盤挫跌568點、收41,136點。

盤面上，五大權值股全面開低。台積電開低50元、報2,205元，台達電（2308）開2,160元、鴻海（2317）開246.5元、聯發科（2454）開3,625元、日月光投控（3711）開535元。

類股方面，生醫、數位雲端、造紙、油電燃氣逆勢上漲，玻陶、電子通路、塑膠、其他電子、半導體等相對疲弱。主動統一升級50（00403A）、群創（3481）、友達（2409）交投火熱。

回顧台股12日表現，集中市場上漲108.26點，收41,898.32點，成交量1.37兆元。三大法人賣超128.4億元，包括外資賣超304.94億元、投信買超383.17億元、自營商賣超206.64億元。

法人指出，台股連兩日收十字線，顯示高檔追價轉趨謹慎，但在外銷、出口與4月營收續強，加上電子材料漲價與主動式ETF資金挹注下，盤面仍具輪動動能。短線雖須留意乖離與融資升溫風險，但可伺機介入已修正過並打出短底的AI供應鏈，或逢低布局低檔整理已久的機器人、重電等類股。