中東局勢緊張台指期夜盤下挫 法人：台股可能震盪

在AI狂潮帶動下，許多半導體股票最近所向披靡，費城半導體指數創下2000年網際網路泡沫以來最強勁的25日漲幅，台股指數、韓股指數也一路創新高，少年股神滿街跑、菜籃族話題不離台積電，這波漲勢有脫離基本面嗎？

2026-05-13 07:16