中東局勢緊張台指期夜盤下挫 法人：台股可能震盪
美國通膨疑慮升溫，加上美伊局勢持續緊繃，美股主要指數12日多數收跌，費城半導體指數下挫逾3%，法人表示，台積電美國存託憑證（ADR）下跌1.79%，台指期夜盤下挫568點，台股可能震盪。
美國消費者物價指數高於預期，美伊就結束戰爭談判陷入僵局，美股12日主要指數多數收跌。道瓊工業指數上漲56.09點，漲幅0.11%。標普500指數下跌11.88點，跌幅0.16%。那斯達克指數下跌185.92點，跌幅0.71%。費城半導體指數下挫363.78點，跌幅3.01%。
國內外產業訊息方面，台積電董事會核准2026年第1季現金股利每股新台幣7元，除息交易日為2026年9月16日。此外，還核准資本預算312億8430萬美元，約新台幣9848億元，用以建置先進製程產能，及廠房興建和廠務設施工程。
鴻海指出，集團位於北美部分廠區遭受網路攻擊，第一時間資安團隊已啟動緊急應變機制，並採取多項應急營運措施，確保生產與交付連續性。受影響廠區目前正恢復正常生產中。
電機廠東元董事會通過購併馬來西亞工程公司Dynaciate Engineering Sdn. Bhd.案，預計投資約2億馬幣（約新台幣16億元），規劃今年8月完成交割。東元表示，此案是加速執行集團成為「AI資料中心解決方案提供者」的重要策略。
IC設計廠原相與祥碩第2季營運展望不同調，原相預期，第2季營收可望季增逾1成；祥碩預期，受記憶體價格上揚，以及中央處理器（CPU）供給吃緊影響，主機板客戶需求恐下滑，使得第2季及下半年展望保守。
南亞董事會決議自5月13日起至12月31日止，處分子公司南電持股1萬9385張，以南電5月12日收盤股價900元換算，交易市值高達新台幣174.47億元。 南亞表示，這次處分目的為充實營運資金，並提高南電的股票流通性。
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