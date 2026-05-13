MSCI成分股調整 旺矽入列標準指數、小型指數15進12出

指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布半年度調整結果，全球標準指數的台灣成分股新增旺矽1檔，刪除亞泥等7檔；全球小型指數新增亞泥等15檔，刪除台康生技等12檔，調整結果預計5月29日收盤生效。

統計本次MSCI調整，全球標準指數新增由全球小型指數轉進的旺矽，剔除的亞泥、可成、華航、仁寶、遠東新、台灣高鐵、東元等7檔台灣成分股均轉入全球小型指數。

MSCI全球小型指數變動較大，呈現「15進12出」，新增的15檔台灣成分股除了7檔來自全球標準指數之外，其他8檔為均華、業成GIS-KY、群翊、立隆電、順德、台虹、邁科、宸鴻TPK-KY。

全球小型指數刪除12檔，包括旺矽、台康生技、鈺齊-KY、泓德能源、和大、廣運、龍巖、汎德永業、北極星藥業-KY、新興、中裕、百和。

MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，除了調整成分股外，如果MSCI調整台股權重，可能影響全球基金在台股的資金配置。