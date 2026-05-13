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投信、國家隊撐住大盤
外資昨（12）日雖賣超台股，不過在「台灣錢、淹腳目」資金行情發酵下，加上投信大買與國家隊力拱，推升昨日指數持續走高，盤中最高來到42,253點，再創歷史新高，終場漲108點收41,898點，改寫歷史次高。
資金行情發酵，內資買盤力挺，指數震盪盤堅，終場收漲108點，成交量擴增至1.44兆元史上第三高。櫃買指數漲3.7點收425.71點，領先集中市場創歷史新高。
三大法人賣超台股128.4億元。外資賣超304.9億元，連三賣、累計賣超535.6億元；由於主動統一升級50 ETF（00403A）掛牌建倉，推升投信買超擴增至383.1億元，歷史次高，連15買，累計買超1,139億；自營商賣超206億元，轉買為賣。
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