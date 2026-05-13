投信、國家隊撐住大盤

台股在基本面支撐下持續強勢，科技巨頭財報優於預期，帶動AI相關產業需求維持高檔，加上台積電上修全年展望，市場對企業獲利後市普遍樂觀，成為本波行情主要推升動能。整體來看，目前指數高檔震盪，但企業獲利持續上修，多頭格局仍具延續性。

2026-05-13 01:05