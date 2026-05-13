台積2026年首季季配息調升至7元 逾255萬名股東樂透

台積電（2330）又給股東們小確幸了，昨（12）日董事會通過，調高2026年首季季配息金額至每股7元，創季配息以來新高，共將發出1,815.26億元現金，255.3萬名股東樂透。

台積電先前季配息每股配發6元現金股利，最新調升至每股7元，調幅約16.7%。台積電指出，2026年首季季配息除息交易日為9月16日，預計10月8日發放股息。台積電昨天普通股漲20元、收2,255元，周二ADR早盤跌逾2%。

台積電實施季配息後，近年約每兩季拉升一次配息金額。法人推測，台積電自由現金流仍穩健，全年現金股利將穩定提升，預估隨營收獲利提升，2026年現金股利可望28元起跳，且有再拉升空間。

談到調高季配息，台積電財務長黃仁昭已在去年股東會回應股東，強調希望季配息穩健拉升，配發率不是用每股純益（EPS）計算，而是用現金流計算，目前是現金流七成配發，後續希望穩定持續提高。

台積電再次提高季配息金額，大股東樂開懷。其中，行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計有115.759億元入帳，首度股息總額突破百億元。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，估計股息將達8.75億元。台積電董事長暨總裁魏哲家持有台積電745萬2,349股，估可領約5,216萬元股息。

台積電並宣布，董事會決議，因應基於市場需求預測，及技術開發藍圖所制定的長期產能規畫，核准資本預算約312億8,430萬美元（約新台幣9,848億元），主要包括建置先進製程產能、廠房興建及廠務設施工程。

台積電董事會並核准於不超過200億美元的額度內，增資公司100%持股子公司TSMC Arizona。