ETF吸金力驚人 內資買盤助台股擺脫外資臉色

台股近期在權值股領軍下，站穩4萬點大關，外資與內資呈現截然不同的操作邏輯。外資在近3年累計調節逾兆元後，今年操作轉向波段回補與高點調節；反觀內資在ETF（指數股票型基金）熱潮推升下，已成為台股最具韌性的支撐力道。

回顧過去3年外資動向，儘管人工智慧（AI）浪潮帶動產業基本面強勁成長，但受全球通貨膨脹、利率環境及地緣政治等因素影響，外資操作多採保守調節策略。

近3年外資持續減碼台股，2024年賣超新台幣6951.41億元，為史上第2大，僅次於2022年的1.23兆元。但在內資投信力挺下，台股2024年封關仍收在23035.1點，當時創歷年封關新高，全年上漲5104.29點。

2025年外資持續調節，原因之一是美國實施對等關稅衝擊全球市場，市場賣壓傾巢而出，外資全年賣超金額達到5995.09億元，為史上第3大；台股則呈現「驚驚漲」格局，全年大漲5928.5點，收在28963.6點續創封關新高。

今年截至5月12日為止，外資累計賣超4464.57億元，操作節奏明顯加快。年初因美債殖利率波動先行賣超，4月隨著AI伺服器與半導體復甦訊號明確，出現史上單月最大淨匯入約8358億元，展開報復性回補。然而，當台股進入41000點至42000點的高檔震盪區後，外資再度啟動短線調節，凸顯在台股創高過程中的波段操作性格。

相較於外資頻繁進出，以投信為首的內資勢力展現了極強的連續性，自2024年以來幾乎呈現「一路買」。其中，以00919、00929為首的被動式ETF掀起定期定額風潮，為台股建立長線買盤基礎。金管會則在2024年底開放主動式ETF，打破過去僅能追蹤指數的限制，引進專業經理人選股策略。

進入2025年和2026年，主動式ETF成為市場吸金主力。例如今天掛牌上市的主動式統一升級50（00403A），成交量一舉突破400萬張，創下台股ETF掛牌首日歷史紀錄。

種種跡象顯示，台股的資金動能已不再完全受制於美股或匯率走勢，內資買盤不僅抵銷了外資賣壓，更讓台股在創高過程中，籌碼面更顯紮實。