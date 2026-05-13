金控季報申報 6月1日截止

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司第1季財務報告公告申報期限，除金控公司外的上市公司為5月15日，13家金控為5月30日，後者因適逢假日，故其公告申報期限順延至6月1日，為避免屆時網路流量壅塞，上市公司應掌握時效，及早辦理財務報告公告申報事宜。

證交所提醒上市公司應同步公告申報「格式化財務報告」與「電子書」，以利投資人參閱上市公司的完整資訊，上傳至公開資訊觀測站的電子書，其會計師的核閱報告及四大表核章等部分，應上傳已掃描相關人員簽章文件，以與實體財務報告一致。

證交所也表示，為落實減碳及永續，自公告申報第1季財務報告起，將全面改以電子檔案上傳財務報告及相關附件，無須再檢送紙本。