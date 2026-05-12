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聯發科股價回檔「鬆口氣」 成功躲過連莊三次注意股及二次處置危機

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台灣半導體龍頭聯發科（2454）近期因股價劇烈飆漲，深受市場關注。圖／本報資料照片
台灣半導體龍頭聯發科（2454）近期因股價劇烈飆漲，深受市場關注。圖／本報資料照片

台灣半導體龍頭聯發科（2454）近期因股價劇烈飆漲，深受市場關注。根據臺灣證券交易所公告，聯發科因12日股價出現回檔整理，未達成「連莊三次」被列入注意股票的標準，成功化解了進入「二次處置」、面臨20分鐘撮合一次及預收款券的重度交易限制危機。

聯發科近期受到產業基本面利多與法人看好支撐，股價連日走強，日前已因連續三次列入注意股票，自5月7日起至5月20日被列為處置股，處於「5分鐘人工撮合」的禁閉期。然而，在處置期間，聯發科股價僅於7日短暫休息，隨後的8日及11日再度大幅飆升，導致在處置期間已連續兩次被公告為注意股。

市場原先高度憂慮，若聯發科12日股價持續震盪並再次被列入注意股，將符合「30個營業日內二度遭列處置股」的條件。一旦進入二次處置，撮合間隔將進一步延長至20分鐘，且須全面預收券款，這對個股的流動性將造成極大衝擊。

所幸，聯發科12日股價走勢趨緩，終場以3,700元作收，下跌180元或4.64％。此番回檔修正使聯發科未能連續第三次觸發注意股票標準，順利解除警報。

此外，證交所今日公告的注意股票清單中，仍有多檔高價千金股在列。據統計，今日共有33檔上市股票被列入注意股名單，其中包括，一、半導體與科技股：鴻勁、健策、新代、勤誠、愛普*、光寶科、致茂等。二、光學與零組件：大立光、川湖、華通、南亞科、創見等。三、其他關注個股：三晃、中釉、文曄、群創、辛耘、邁科等。

證交所提醒，被列入注意股票或處置股票之個股，代表其近期股價漲跌幅、成交量或周轉率有異常波動情形。投資人進行交易前，應審慎評估相關標的之基本面與市場風險，並隨時留意證交所公告之最新交易限制資訊，以維護自身權益。

聯發科

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