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快看過來！4月營收總體檢 高盛喊買這25檔台廠

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

上市櫃公司4月營收出爐後，法人圈紛紛重新審視基本面並調整投資組合。其中高盛證券看好半導體蘋果供應鏈、AI零組件、ODM、PCB／CCL與低軌衛星等六大產業，並喊「買」台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、信驊（5274）等25檔個股。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱指出，在追蹤的20個產業、共101家台灣科技公司中，4月營收約43%的公司優於預期、36%符合預期、21%不如預期。月增率排名前三大的產業，依序為滑軌、IC載板／銅箔基板、樞紐。

展望後市，張博凱看好六大產業。半導體產業中，晶圓代工因受惠AI強勁需求帶動，過去一年不斷成長，預期在先進製程AI、HPC需求帶動下維持滿載，加上AI加速器持續往更先進節點遷移，成長動能將延續至2027年甚至更久。

台廠中，張博凱看好台系半導體個股包括台積電、日月光投控（3711）、穎崴（6515）、旺矽（6223）、信驊、鴻勁（7769）、聯發科、京元電子（2449）、以及萬潤（6187）等九檔個股。其中聯發科關注重點在於ASIC專案，預期將於今年第4季量產，並貢獻約20億美元營收。

在PCB／CCL領域，張博凱指出，從低階到高階PCB／CCL產品都出現漲價趨勢，主要受產能與材料供應限制帶動。目前不僅高階產能吃緊，玻纖布與銅箔供應也出現短缺，使相關台廠稼動率高，4月營收紛紛較3月成長。

展望後市，由於高階CCL供應商持續朝更佳的產品組合調整，並對未來擴產計畫轉趨積極；整體ABF載板需求前景持續看好，主因未來18-24個月供需結構將更為健康，因此台廠中，看好南電（8046）、金像電（2368）、台光電（2383）、台燿（6274）等四家公司。

在ODM與品牌廠方面，儘管AI伺服器需求依舊強勁，但4月PC出貨動能放緩，加上3月底的高基期效應，導致整體月增動能趨緩，不過仍有部分廠商因二線CSP AI伺服器機櫃出貨放量而展現出月增雙位數的佳績。

展望後市，受惠AI伺服器供應鏈的高年增動能持續，反映新一代GPU平台開始大量出貨，以及市場逐步擴展至需求持續增加的ASIC伺服器領域，因此看好包括鴻海、緯穎（6669）、緯創（3231）、神達（3706）等個股。

至於其他領域，包括蘋果供應鏈的大立光（3008）、新日興（3376）；AI零組件的聯亞（3081）、全新（2455）、川湖（2059）、勤誠（8210）；以及低軌衛星領域的昇達科（3491）、啟碁（6285）等，也都因各自的基本面利多題材顯現，因此也是張博凱看好的台廠。

高盛 ODM 營收 聯發科 蘋果供應鏈 半導體 台積電

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