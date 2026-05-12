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4月營收電子通路登頂 電器電纜、水泥等黯淡衰退

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，全體上市公司（不含金融保險業32家及三商投資控股股份有限公司計33家）共計1,043家，皆已於5月11日前完成4月營收申報作業。

依據前開上市公司公告4月營收顯示，4月份全體上市公司營收總計4兆8,417億元，較114年同期成長1兆1,319億元、年增30.51%，營收成長公司共679家，衰退公司共364家。另累計今年前四月全體上市公司營收總計17兆7,255億元，較114年同期成長3兆8,380億元、累計年增27.64%，營收成長公司共640家，衰退公司共403家。

證交所表示，經瞭解全體上市公司4月份營收成長較大之產業，電子通路業受惠AI應用與新世代記憶體需求，電腦及周邊設備業受惠AI伺服器需求，油電燃氣業因中東戰事、運輸航線封鎖，推升產品價格，致本月較114年同月成長；4月份營收衰退較大之產業，電器電纜業因客戶工程進度影響拉貨時程，水泥工業因進口低價水泥競爭及中國市場需求放緩，致本月較去年同月營收衰退。

全體上市公司累計今年前四月營收成長較大之產業，電子通路業受惠AI應用與新世代記憶體需求，建材營造業因認列交屋收入，電腦及周邊設備業受惠AI伺服器需求，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，水泥工業因進口低價水泥競爭及中國市場需求放緩，運動休閒業因市場需求低迷，電器電纜業因客戶工程進度影響拉貨時程，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t05st10_ifrs。

上市公司 營收 電纜

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