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外資賣超逾300億 卻和投信一起狂敲這檔權值股

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股12日創下盤中新高，終場漲幅回吐，上漲108.26點，收41,898.32點，漲幅0.26%。記者余承翰／攝影
台股12日創下盤中新高，終場漲幅回吐，上漲108.26點，收41,898.32點，漲幅0.26%。記者余承翰／攝影

台股12日創下盤中新高，終場漲幅回吐，上漲108.26點，收41,898.32點，漲幅0.26%。觀察成交量前十名中，群創（3481）、友達聯電都攻漲停；而成交值排行前十名中，記憶體就占了三名。以籌碼來看，外資、投信同步大買聯電，合計買超逾4.4萬張。

今日成交量前十名分別為主動統一升級50、群創、友達、聯電、主動統一台股增長、華邦電、凱基台灣TOP50、南亞科、群益台灣精選高息、主動野村臺灣高息。其中群創、友達、聯電都攻上漲停板。

成交值部分，前十名分別為台積電、南亞科、主動統一升級50、群聯、聯電、華邦電、聯發科、群創、台達電、欣興。00403A因為成交量逾419萬張，擠進第三名，而記憶體有三檔在榜內。

今日外資賣超304.94億元，而投信買超384.45億元，觀察外資買超名單，外資大買友達逾11萬張、買超群創8.1萬張，也買超聯電3.5萬張；投信也同步買超聯電9,600張，但並未買超群創、友達。若計入自營商，三大法人已同買聯電兩天。

聯電今日攻上漲板104.5元，衝破百元關卡，創26年來新高，英特爾因CPU需求大增迎來超級周期，股價3、4月合計大漲193%，而英特爾也持續耕耘先進封裝，聯電在先進封裝與英特爾合作，聯電製造矽中介層（Interposer），並提供給英特爾的EMIB技術或其他封測合作夥伴。

另外雙方也合作12奈米鰭式場效電晶體（FinFET）技術，預計2026年完成開發，2027年量產。目前聯電與英特爾合作推進的12奈米平台，相關製程技術完成導入，並正於美國亞利桑那廠區進行驗證，後續將進入量產。

華邦電 友達 聯電 群創 台積電 聯發科

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