投信爆量買超384億元史上第2大 外資大砍主動式ETF 00403A

台股今天高檔震盪，集中市場指數終場上漲108.26點，收41898.32點，成交值新台幣1兆3819億元。根據台灣證券交易所統計，三大法人今天合計賣超127.13億元。

值得注意的是，投信今天大舉買超384.45億元，為三大法人唯一站在買方，買超金額僅次於2024年3月29日的599.52億元，創投信史上第2大單日買超金額。

2024月3月29日當日投信創下單日最大買超金額，主要原因為熱門高股息ETF元大台灣價值高息（00940）掛牌前建倉最後1天；而今天熱門主動式ETF主動統一升級50（00403A）掛牌首日，投信買超再次爆量創下第二大買超紀錄，引發外界關注。

觀察三大法人籌碼動向，除了投信買超，外資及陸資（不含外資自營商）和自營商今天都站在賣方，分別賣超304.94億元和206.64億元。

個股方面，外資今天賣超第1名就是00403A，賣超多達32萬7967張，緊接著是主動群益科技創新（00992A）4萬7659張、主動統一台股增長（00981A）3萬8231張，賣超前3名皆為熱門主動式台股ETF。

買超榜方面，外資今天買超前3名分別為友達11萬947張、群創8萬1994張及台新新光金4萬3324張。

投信今天買超台股以聯電9600張居首，其他依序為台積電8879張、華邦電7659張、文曄7615張及日月光投控5151張。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕分析，台股頻創新高，但現在不是只有台股漲，美國費城半導體指數今年以來漲幅已超過7成，台股與費半指數連動性高，走勢已經沒辦法用傳統的理論或經驗判斷。

曾炎裕認為，隨AI資本支出持續擴大，效應持續外溢，台灣是全球科技硬體與半導體的重鎮，為主要受惠者。從剛開始的廣達、緯穎等AI伺服器系統廠，到現在如CPO（共同封裝光學）、ASIC（特殊應用積體電路）等，受惠廠商愈來愈多，範圍愈來愈廣，為台股提供更大底氣。