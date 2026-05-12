快訊

中華郵政全台ATM大當機！提款、轉帳均無法使用…網銀顯示維護中

承億創辦人戴俊郎猝逝 集團火速布局新人事「3女將共同承擔」

淡江大橋遭疑「殺人護欄」公路局怒點名造謠 火花羅回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

這二檔千金股盤中股價創歷史新高 法人竟這麼看好

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
網通大廠智邦，受惠於800G交換器需求成長以及ASIC產品出貨，推動4月營收達273.6億元，創下歷史新高紀錄。展望後市，法人預期，智邦後續營收可望逐步走升，1.6T 交換器可望於下半年開始出貨，帶動營運表現。圖／智邦／提供
網通大廠智邦，受惠於800G交換器需求成長以及ASIC產品出貨，推動4月營收達273.6億元，創下歷史新高紀錄。展望後市，法人預期，智邦後續營收可望逐步走升，1.6T 交換器可望於下半年開始出貨，帶動營運表現。圖／智邦／提供

千金股向來是市場關鍵的多空風向球。由於基本面亮眼，伴隨著高估值，往往吸引市場買盤大舉追捧，推動股價勢盛。如12日盤中，網通大廠智邦（2345）股價最高創下2,695元歷史新高，群聯（8299）也改寫2,860元新紀錄。

網通大廠智邦，受惠於800G交換器需求成長以及ASIC產品出貨，推動4月營收達273.6億元，創下歷史新高紀錄。展望後市，法人預期，智邦後續營收可望逐步走升，1.6T 交換器可望於下半年開始出貨，帶動營運表現。

如外資大和資本認為，智邦未來獲利連年大幅成長，2026-2028年每股稅後純益（EPS）分別為66.79元、92.06元、139.38元。基於獲利動能強勁，因此建議「買進」，目標價大升至3,222元，居內外資最高。

記憶體模組與控制器大廠群聯，受惠AI需求強勁，尤其推論AI帶動存儲需求大幅成長，使得首季EPS達68.8元大幅優於市場預期，激勵12日盤中股價一度衝上2,860元，終場收2,725元，同步改寫最高與收盤歷史新猷。

展望後市，法人認為，伴隨AI需求持續強勁，預估第2季獲利還將續創新高，宏遠投顧估2026年EPS將上看422元水準居法人圈最高，目標價則以兆豐投顧與華南投顧同給4,000元最高，預期後市股價還有持續上漲的空間

智邦 群聯

延伸閱讀

12檔中小題材股 多頭亮點

今年ASIC晶片出貨量成長性將超越GPU 三雄強勢大漲

台股「積」情！這檔 ETF滿月規模衝200億創新高

PTT熱議「主動型千金股ETF」？ 其實這檔高價股ETF早有布局

相關新聞

高低震盪近800點！台股黑翻紅漲108點收41,898點 台積回穩收漲2,255元

台股12日收盤上漲108.26點，終場以41,898.32點作收，成交量1兆3,789.84億元；台積電（2330）收盤價2,255元，上漲20元，漲幅0.89%。

投信大爆買逾300億元！台股上漲108點 三大法人賣超127億元

台股12日盤中一度上漲至42,253.42點，創下盤中新高，終場漲幅回吐，上漲108.26點，收41,898.32點，漲幅0.26%，成交量1兆3,789.85億元，三大法人賣超127.13億元。

台股4萬點選股變難？5月來強漲3,200點、AI 能見度看至2027

台股12日早盤率先上衝至42,157點，再刷歷史新高；隨後獲利了結賣壓出現，盤中先由紅翻黑，但在多頭買盤力挺下，再由黑翻紅。台積電（2330）盤中也由黑翻紅、最高2,255點，聯發科（2454）則下跌逾2%。留意4月營收、部分公司法說會與已公布第1季財報內容表現較佳者，近期均有亮眼表現。

這二檔千金股盤中股價創歷史新高 法人竟這麼看好

千金股向來是市場關鍵的多空風向球。由於基本面亮眼，伴隨著高估值，往往吸引市場買盤大舉追捧，推動股價勢盛。如12日盤中，網通大廠智邦（2345）股價最高創下2,695元歷史新高，群聯（8299）也改寫2,860元新紀錄。

十年最強買氣！大摩報告：全球避險基金瘋狂掃貨「台日韓」三地股市

摩根士丹利上周五的一份客戶報告指出，全球避險基金加碼押注亞洲市場，上周對南韓、日本和台灣股票的單周買入規模創下10年新高。

彭博：台股超熱 元大證富邦證大動作 擬聯貸合計300億元投入擴張

彭博資訊引述知情人士說法報導，台灣兩家最大的證券公司元大證券與富邦證券正尋求合計300億元的貸款，以擴展業務，此時正值投資人湧入蓬勃發展的股市、使台股成為全球第六大市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。