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這二檔千金股盤中股價創歷史新高 法人竟這麼看好
千金股向來是市場關鍵的多空風向球。由於基本面亮眼，伴隨著高估值，往往吸引市場買盤大舉追捧，推動股價勢盛。如12日盤中，網通大廠智邦（2345）股價最高創下2,695元歷史新高，群聯（8299）也改寫2,860元新紀錄。
網通大廠智邦，受惠於800G交換器需求成長以及ASIC產品出貨，推動4月營收達273.6億元，創下歷史新高紀錄。展望後市，法人預期，智邦後續營收可望逐步走升，1.6T 交換器可望於下半年開始出貨，帶動營運表現。
如外資大和資本認為，智邦未來獲利連年大幅成長，2026-2028年每股稅後純益（EPS）分別為66.79元、92.06元、139.38元。基於獲利動能強勁，因此建議「買進」，目標價大升至3,222元，居內外資最高。
記憶體模組與控制器大廠群聯，受惠AI需求強勁，尤其推論AI帶動存儲需求大幅成長，使得首季EPS達68.8元大幅優於市場預期，激勵12日盤中股價一度衝上2,860元，終場收2,725元，同步改寫最高與收盤歷史新猷。
展望後市，法人認為，伴隨AI需求持續強勁，預估第2季獲利還將續創新高，宏遠投顧估2026年EPS將上看422元水準居法人圈最高，目標價則以兆豐投顧與華南投顧同給4,000元最高，預期後市股價還有持續上漲的空間
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