投信大爆買逾300億元！台股上漲108點 三大法人賣超127億元

台股12日盤中一度上漲至42,253.42點，創下盤中新高，終場漲幅回吐，上漲108.26點，收41,898.32點，漲幅0.26%，成交量1兆3,789.85億元，三大法人賣超127.13億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超304.94億元，投信買超384.45億元，自營商賣超（合計）206.64億元，其中自營商（自行買賣）賣超47.53億元，自營商（避險）賣超159.11億元。

台積電（2330）收2,255元，上漲0.89%，守住十日線。台達電（2308）、聯發科（2454）都下跌，分別下跌逾2%、4%。聯電（2303）股價走強，攻上漲停板104.5元，創26年新高。

今日上市櫃公司跌多漲少，下跌家數超過1,200家，但仍有76家漲停，顯現資金仍追捧少數個股。美股光通訊族群大漲，台股矽光子/CPO概念股也跟進上漲，閎康（3587）、IET-KY（4971）、眾達-KY（4977）、創威（6530）、聯鈞（3450）、旺矽（6223）、聯亞（3081）、大立光（3008）等都漲停。

台積電設備概念股也漲勢凌厲，志聖（2467）、辛耘（3583）、萬潤（6187）漲停亮燈，其中辛耘再創新高，收952元，志聖則平前高649元。面板三虎群創（3481）、友達（2409）、彩晶（6116）都爆量衝漲停，群創跳空漲停至35.5元，創15年新高，友達收20.7元，彩晶收10.65元。

櫃買指數今再創新高，收425.71點，漲幅0.88%，值得注意的是，漲點前十名幾乎都由千金股所貢獻，分別是旺矽、聯亞、元太（8069）、群聯（8299）、萬潤、上詮（3363）、環宇-KY（4991）、信驊（5274）、創新服務（7828）、印能科技（7734），僅元太為500元以下個股。