快訊

中華郵政全台ATM大當機！提款、轉帳均無法使用…網銀顯示維護中

承億創辦人戴俊郎猝逝 集團火速布局新人事「3女將共同承擔」

淡江大橋遭疑「殺人護欄」公路局怒點名造謠 火花羅回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

投信大爆買逾300億元！台股上漲108點 三大法人賣超127億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股12日盤中一度上漲至42,253.42點，創下盤中新高，終場漲幅回吐，上漲108.26點，收41,898.32點，漲幅0.26%，成交量1兆3,789.85億元，三大法人賣超127.13億元。圖／示意圖，非當事新聞照 ／聯合新聞資料照
台股12日盤中一度上漲至42,253.42點，創下盤中新高，終場漲幅回吐，上漲108.26點，收41,898.32點，漲幅0.26%，成交量1兆3,789.85億元，三大法人賣超127.13億元。圖／示意圖，非當事新聞照 ／聯合新聞資料照

台股12日盤中一度上漲至42,253.42點，創下盤中新高，終場漲幅回吐，上漲108.26點，收41,898.32點，漲幅0.26%，成交量1兆3,789.85億元，三大法人賣超127.13億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超304.94億元，投信買超384.45億元，自營商賣超（合計）206.64億元，其中自營商（自行買賣）賣超47.53億元，自營商（避險）賣超159.11億元。

台積電（2330）收2,255元，上漲0.89%，守住十日線。台達電（2308）、聯發科（2454）都下跌，分別下跌逾2%、4%。聯電（2303）股價走強，攻上漲停板104.5元，創26年新高。

今日上市櫃公司跌多漲少，下跌家數超過1,200家，但仍有76家漲停，顯現資金仍追捧少數個股。美股光通訊族群大漲，台股矽光子/CPO概念股也跟進上漲，閎康（3587）、IET-KY（4971）、眾達-KY（4977）、創威（6530）、聯鈞（3450）、旺矽（6223）、聯亞（3081）、大立光（3008）等都漲停。

台積電設備概念股也漲勢凌厲，志聖（2467）、辛耘（3583）、萬潤（6187）漲停亮燈，其中辛耘再創新高，收952元，志聖則平前高649元。面板三虎群創（3481）、友達（2409）、彩晶（6116）都爆量衝漲停，群創跳空漲停至35.5元，創15年新高，友達收20.7元，彩晶收10.65元。

櫃買指數今再創新高，收425.71點，漲幅0.88%，值得注意的是，漲點前十名幾乎都由千金股所貢獻，分別是旺矽、聯亞、元太（8069）、群聯（8299）、萬潤、上詮（3363）、環宇-KY（4991）、信驊（5274）、創新服務（7828）、印能科技（7734），僅元太為500元以下個股。

台股 三大法人 自營商

延伸閱讀

外資投信對作！台股上漲186點 三大法人買超49億元

台積電回神、聯發科開低走高 台股早盤漲逾200點創高、42K失而復得

台積休兵 台股聯發科帶頭衝

記憶體反攻號角響起？ 外資、投信都大買這幾檔

相關新聞

高低震盪近800點！台股黑翻紅漲108點收41,898點 台積回穩收漲2,255元

台股12日收盤上漲108.26點，終場以41,898.32點作收，成交量1兆3,789.84億元；台積電（2330）收盤價2,255元，上漲20元，漲幅0.89%。

投信大爆買逾300億元！台股上漲108點 三大法人賣超127億元

台股12日盤中一度上漲至42,253.42點，創下盤中新高，終場漲幅回吐，上漲108.26點，收41,898.32點，漲幅0.26%，成交量1兆3,789.85億元，三大法人賣超127.13億元。

台股4萬點選股變難？5月來強漲3,200點、AI 能見度看至2027

台股12日早盤率先上衝至42,157點，再刷歷史新高；隨後獲利了結賣壓出現，盤中先由紅翻黑，但在多頭買盤力挺下，再由黑翻紅。台積電（2330）盤中也由黑翻紅、最高2,255點，聯發科（2454）則下跌逾2%。留意4月營收、部分公司法說會與已公布第1季財報內容表現較佳者，近期均有亮眼表現。

這二檔千金股盤中股價創歷史新高 法人竟這麼看好

千金股向來是市場關鍵的多空風向球。由於基本面亮眼，伴隨著高估值，往往吸引市場買盤大舉追捧，推動股價勢盛。如12日盤中，網通大廠智邦（2345）股價最高創下2,695元歷史新高，群聯（8299）也改寫2,860元新紀錄。

十年最強買氣！大摩報告：全球避險基金瘋狂掃貨「台日韓」三地股市

摩根士丹利上周五的一份客戶報告指出，全球避險基金加碼押注亞洲市場，上周對南韓、日本和台灣股票的單周買入規模創下10年新高。

彭博：台股超熱 元大證富邦證大動作 擬聯貸合計300億元投入擴張

彭博資訊引述知情人士說法報導，台灣兩家最大的證券公司元大證券與富邦證券正尋求合計300億元的貸款，以擴展業務，此時正值投資人湧入蓬勃發展的股市、使台股成為全球第六大市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。