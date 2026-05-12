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十年最強買氣！大摩報告：全球避險基金瘋狂掃貨「台日韓」三地股市

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
全球避險基金加碼押注亞洲市場，上周對南韓、日本和台灣股票的單周買入規模創下10年新高。圖為台股指數持續走強。法新社
全球避險基金加碼押注亞洲市場，上周對南韓、日本和台灣股票的單周買入規模創下10年新高。圖為台股指數持續走強。法新社

摩根士丹利上周五的一份客戶報告指出，全球避險基金加碼押注亞洲市場，上周對南韓、日本和台灣股票的單周買入規模創下10年新高。

路透周二（12日）取得摩根士丹利這份主經紀商團隊報告，內容顯示，避險基金大部分股票買盤「發生在美國以外地區，其中亞太地區推動了大部分交易活動」。

摩根士丹利指出，流入南韓、日本和台灣地區的避險基金資金來自「各地區、各類策略的客戶」，截至5月7日當周的總買入規模創下10多年來最高紀錄，但未提供具體數據。

全球投資者爭相布局亞洲科技企業，以尋求受惠於AI題材的標的。台日韓已成為半導體和硬體投資的重要地區。

亞洲市值前三大企業都是晶片製造商，包括台積電、三星電子和SK海力士，它們近期創紀錄的獲利表現，凸顯在全球AI供應鏈中的關鍵作用。

紐約避險基金Tekne Capital合夥人薩庫爾（Hussein Sacoor）表示，「我們仍處於國際科技行情周期的早期階段，亞洲市場仍被低配、低估，且正日益成為核心。」他指出，就成本和物料清單而言，約90%的科技供應鏈位於亞洲，而大部分資本仍集中在美國市場。

摩根士丹利表示，上周的買盤主要集中在半導體和硬體領域，避險基金對日本、韓國和台灣地區的淨持倉已升至摩根士丹利主經紀商團隊自2010年開始追蹤以來的最高點，目前約占全球持倉部位的19%。

另一份高盛報告指出，繼3月出現大幅拋售後，4月避險基金流入亞洲股市的單月買盤規模創下10年新高。

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