快訊

00403A首日收盤爆418萬張無敵巨量！驚人漲幅幾乎都是「溢價」

陰影下的梅西接班人：「璀璨寶石」迪巴拉，站在足球生涯的十字路口

普利司通湖口廠房誰接手？高科技業搶地 被點名大廠曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

高低震盪近800點！台股黑翻紅漲108點收41,898點 台積回穩收漲2,255元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。（本報資料照片）
台股。（本報資料照片）

台股12日收盤上漲108.26點，終場以41,898.32點作收，成交量1兆3,789.84億元；台積電（2330）收盤價2,255元，上漲20元，漲幅0.89%。

台股今日再度上下激烈震盪，盤中最高到42,253.42點，卻也出現41,471.57點的低點，不過，記憶體族群挾其亮眼業績，持續向上走揚。

今日成交金額大且走高為：南亞科（2408）、群聯（8299）、群創（3481）、國巨*（2327）、華通（2313）、光寶科（2301）、緯穎（6669）、日月光投控（3711）及鴻勁（7769）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、旺宏（2337）、穩懋（3105）、創意（3443）、智邦（2345）、健策（3653）、晶豪科（3006）及貿聯-KY（3665）。

第一金投顧表示，川習會預定周四（14日）登場，聚焦貿易、戰爭、台灣、科技管制、稀土等議題，留意川習對話及動態。加權指數仍站穩在所有均線之上，仍為多頭排列，短期指數驚驚漲，短期震盪幅度加劇。近期市場結構呈現大型權值股震盪、類股輪動的格局,關注晶圓代工、IC 設計、AI、PCB、記憶體、電源供應器等類股，現階段操作以低接不追高的原則。

鴻勁 緯穎 光寶科

延伸閱讀

台股收漲186點 聯發科七強領多頭、南亞科帶記憶體股匯人氣

台積電回神、聯發科開低走高 台股早盤漲逾200點創高、42K失而復得

台股4萬點選股變難？5月來強漲3,200點、AI 能見度看至2027

外資投信對作！台股上漲186點 三大法人買超49億元

相關新聞

高低震盪近800點！台股黑翻紅漲108點收41,898點 台積回穩收漲2,255元

台股12日收盤上漲108.26點，終場以41,898.32點作收，成交量1兆3,789.84億元；台積電（2330）收盤價2,255元，上漲20元，漲幅0.89%。

台股4萬點選股變難？5月來強漲3,200點、AI 能見度看至2027

台股12日早盤率先上衝至42,157點，再刷歷史新高；隨後獲利了結賣壓出現，盤中先由紅翻黑，但在多頭買盤力挺下，再由黑翻紅。台積電（2330）盤中也由黑翻紅、最高2,255點，聯發科（2454）則下跌逾2%。留意4月營收、部分公司法說會與已公布第1季財報內容表現較佳者，近期均有亮眼表現。

十年最強買氣！大摩報告：全球避險基金瘋狂掃貨「台日韓」三地股市

摩根士丹利上周五的一份客戶報告指出，全球避險基金加碼押注亞洲市場，上周對南韓、日本和台灣股票的單周買入規模創下10年新高。

彭博：台股超熱 元大證富邦證大動作 擬聯貸合計300億元投入擴張

彭博資訊引述知情人士說法報導，台灣兩家最大的證券公司元大證券與富邦證券正尋求合計300億元的貸款，以擴展業務，此時正值投資人湧入蓬勃發展的股市、使台股成為全球第六大市場。

上市櫃公司4月營收亮麗 法人建議優先布局這幾檔

受惠人工智慧（AI）帶動企業營運動能持續擴散，上市櫃公司4月營收繳出單月歷史次高成績單，法人建議優先布局營收達成率優異且後續營運展望持續向上個股，包括廣達（2382）、南亞科（2408）、 亞德客-KY（1590）、智邦（2345）、台光電（2383）等。

美光通訊龍頭 Lumentum 衝上千元 CPO 概念股8檔漲停

美股光通訊族群昨日群起大漲，Lumentum大漲逾16%衝破千元關卡，AAOI大漲24%，康寧上漲逾10%，AXT上漲逾8%，帶動台股CPO概念股大漲，多達8檔漲停亮燈，包括IET-KY（4971）、眾達-KY（4977）、創威（6530）、聯鈞（3450）、旺矽（6223）、沛亨（6291）、大立光（3008）、光環（3234），而聯亞（3081）盤中上漲逾9%，上詮（3363）漲逾8%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。