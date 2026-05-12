高低震盪近800點！台股黑翻紅漲108點收41,898點 台積回穩收漲2,255元

台股12日收盤上漲108.26點，終場以41,898.32點作收，成交量1兆3,789.84億元；台積電（2330）收盤價2,255元，上漲20元，漲幅0.89%。

台股今日再度上下激烈震盪，盤中最高到42,253.42點，卻也出現41,471.57點的低點，不過，記憶體族群挾其亮眼業績，持續向上走揚。

今日成交金額大且走高為：南亞科（2408）、群聯（8299）、群創（3481）、國巨*（2327）、華通（2313）、光寶科（2301）、緯穎（6669）、日月光投控（3711）及鴻勁（7769）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、旺宏（2337）、穩懋（3105）、創意（3443）、智邦（2345）、健策（3653）、晶豪科（3006）及貿聯-KY（3665）。

第一金投顧表示，川習會預定周四（14日）登場，聚焦貿易、戰爭、台灣、科技管制、稀土等議題，留意川習對話及動態。加權指數仍站穩在所有均線之上，仍為多頭排列，短期指數驚驚漲，短期震盪幅度加劇。近期市場結構呈現大型權值股震盪、類股輪動的格局,關注晶圓代工、IC 設計、AI、PCB、記憶體、電源供應器等類股，現階段操作以低接不追高的原則。