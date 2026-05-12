美股光通訊大漲 帶動台股供應鏈反彈

美股光通訊龍頭Lumentum、Coherent昨夜雙雙大漲10%以上，並雙雙創下歷史新高價，帶動台股光通訊族群上攻，聯鈞（3450）、IET-KY（4971）、眾達-KY（4977）、光環（3234）領先漲停，上詮（3363）則大漲逾9%。

外資報告指出，光通訊產品的供需缺口仍未緩解，並持續朝向上游擴散。由於800G 和1.6T 光模組需求仍在快速爬坡，晶片及InP 晶圓供應仍然跟不上，再加上OCS 和CPO 也開始進入更明確的放量階段，將引發更大的供需缺口。

而除了雷射及光模組外，光通訊傳輸還需要大量光纖、光纜、連接器和被動光學組件，這也是康寧與NVIDIA建立長期技術與商業合作，並計畫將美國本土光連接製造能力提升10 倍、光纖產能提升50% 以上的主要原因。

IET-KY董事長高永中日前在法說會上也表示，InP基板的供需缺口在這兩年內難以得到緩解，因為需求成長太過猛烈，產能擴充速度完全追不上，只能設法找出新的技術，提供更多種產品給客戶。