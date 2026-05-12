彭博：台股超熱 元大證富邦證大動作 擬聯貸合計300億元投入擴張

彭博資訊引述知情人士說法報導，台灣兩家最大的證券公司元大證券與富邦證券正尋求合計300億元的貸款，以擴展業務，此時正值投資人湧入蓬勃發展的股市、使台股成為全球第六大市場。

報導說，知情人士透露，按交易量計算為台灣最大券商的元大證券，正與銀行洽談一筆約新台幣100億元的聯貸案；而富邦證券則尋求最高約新台幣200億元的貸款。由於討論涉及未公開事宜，相關人士要求匿名。

知情人士說，兩筆貸款的期限都可能為三年，資金將用於營運資金。相關仍在進行中，細節仍可能變動。

近幾個月來，台灣股市持續飆升，AI概念股需求強勁，晶片代工龍頭台積電推升科技股表現，也帶動投資人對金融服務的需求。

知情人士表示，元大與富邦過去並不常在聯貸市場借款，但這波股市熱潮增加了券商籌資需求，以便提供更多融資給投資人。

彭博報導指出，元大證券發言人表示，相關貸款案仍在評估中，條件尚未確定。富邦證券則表示，公司所有行動均符合相關法規。

在台灣，散戶與機構投資者可利用合格證券作為擔保，向券商借款，而券商的放款額度則受到淨值限制。

台灣證交所資料顯示，今年首四個月，元大證券營收年增95.7%，達約15億美元；富邦證券營收則翻倍成長至4.81億美元。以4月交易量計算，元大市占率達15.8%，富邦為7.1%，分別為台灣第一大與第三大券商。

過去兩年，其他台灣券商也曾籌組聯貸，包括統一證券去年8月取得新台幣80億元聯貸，以及群益證券於2024年11月籌得新台幣100億元貸款。