快訊

00403A首日收盤爆418萬張無敵巨量！驚人漲幅幾乎都是「溢價」

陰影下的梅西接班人：「璀璨寶石」迪巴拉，站在足球生涯的十字路口

普利司通湖口廠房誰接手？高科技業搶地 被點名大廠曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

彭博：台股超熱 元大證富邦證大動作 擬聯貸合計300億元投入擴張

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
彭博資訊引述知情人士說法報導，台灣兩家最大的證券公司元大證券與富邦證券正尋求合計300億元的貸款，以擴展業務。圖為元大證券先前推出優惠活動。元大證券／提供
彭博資訊引述知情人士說法報導，台灣兩家最大的證券公司元大證券與富邦證券正尋求合計300億元的貸款，以擴展業務。圖為元大證券先前推出優惠活動。元大證券／提供

彭博資訊引述知情人士說法報導，台灣兩家最大的證券公司元大證券與富邦證券正尋求合計300億元的貸款，以擴展業務，此時正值投資人湧入蓬勃發展的股市、使台股成為全球第六大市場。

報導說，知情人士透露，按交易量計算為台灣最大券商的元大證券，正與銀行洽談一筆約新台幣100億元的聯貸案；而富邦證券則尋求最高約新台幣200億元的貸款。由於討論涉及未公開事宜，相關人士要求匿名。

知情人士說，兩筆貸款的期限都可能為三年，資金將用於營運資金。相關仍在進行中，細節仍可能變動。

近幾個月來，台灣股市持續飆升，AI概念股需求強勁，晶片代工龍頭台積電推升科技股表現，也帶動投資人對金融服務的需求。

知情人士表示，元大與富邦過去並不常在聯貸市場借款，但這波股市熱潮增加了券商籌資需求，以便提供更多融資給投資人。

彭博報導指出，元大證券發言人表示，相關貸款案仍在評估中，條件尚未確定。富邦證券則表示，公司所有行動均符合相關法規。

在台灣，散戶與機構投資者可利用合格證券作為擔保，向券商借款，而券商的放款額度則受到淨值限制。

台灣證交所資料顯示，今年首四個月，元大證券營收年增95.7%，達約15億美元；富邦證券營收則翻倍成長至4.81億美元。以4月交易量計算，元大市占率達15.8%，富邦為7.1%，分別為台灣第一大與第三大券商。

過去兩年，其他台灣券商也曾籌組聯貸，包括統一證券去年8月取得新台幣80億元聯貸，以及群益證券於2024年11月籌得新台幣100億元貸款。

富邦 元大 元大證券

延伸閱讀

台股全民運動讓券商鬧錢荒 銀行不敢借就只剩發債因應

獨家／ETF 質押再投入推升槓桿！券商借貸水位告急外 融資自備款開始上調

開戶大增 全民瘋台股 指數站上4萬點

槓桿降溫 多家券商升息、停借同步啟動

相關新聞

高低震盪近800點！台股黑翻紅漲108點收41,898點 台積回穩收漲2,255元

台股12日收盤上漲108.26點，終場以41,898.32點作收，成交量1兆3,789.84億元；台積電（2330）收盤價2,255元，上漲20元，漲幅0.89%。

台股4萬點選股變難？5月來強漲3,200點、AI 能見度看至2027

台股12日早盤率先上衝至42,157點，再刷歷史新高；隨後獲利了結賣壓出現，盤中先由紅翻黑，但在多頭買盤力挺下，再由黑翻紅。台積電（2330）盤中也由黑翻紅、最高2,255點，聯發科（2454）則下跌逾2%。留意4月營收、部分公司法說會與已公布第1季財報內容表現較佳者，近期均有亮眼表現。

十年最強買氣！大摩報告：全球避險基金瘋狂掃貨「台日韓」三地股市

摩根士丹利上周五的一份客戶報告指出，全球避險基金加碼押注亞洲市場，上周對南韓、日本和台灣股票的單周買入規模創下10年新高。

彭博：台股超熱 元大證富邦證大動作 擬聯貸合計300億元投入擴張

彭博資訊引述知情人士說法報導，台灣兩家最大的證券公司元大證券與富邦證券正尋求合計300億元的貸款，以擴展業務，此時正值投資人湧入蓬勃發展的股市、使台股成為全球第六大市場。

上市櫃公司4月營收亮麗 法人建議優先布局這幾檔

受惠人工智慧（AI）帶動企業營運動能持續擴散，上市櫃公司4月營收繳出單月歷史次高成績單，法人建議優先布局營收達成率優異且後續營運展望持續向上個股，包括廣達（2382）、南亞科（2408）、 亞德客-KY（1590）、智邦（2345）、台光電（2383）等。

美光通訊龍頭 Lumentum 衝上千元 CPO 概念股8檔漲停

美股光通訊族群昨日群起大漲，Lumentum大漲逾16%衝破千元關卡，AAOI大漲24%，康寧上漲逾10%，AXT上漲逾8%，帶動台股CPO概念股大漲，多達8檔漲停亮燈，包括IET-KY（4971）、眾達-KY（4977）、創威（6530）、聯鈞（3450）、旺矽（6223）、沛亨（6291）、大立光（3008）、光環（3234），而聯亞（3081）盤中上漲逾9%，上詮（3363）漲逾8%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。