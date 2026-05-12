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上市櫃公司4月營收亮麗 法人建議優先布局這幾檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

受惠人工智慧（AI）帶動企業營運動能持續擴散，上市櫃公司4月營收繳出單月歷史次高成績單，法人建議優先布局營收達成率優異且後續營運展望持續向上個股，包括廣達（2382）、南亞科（2408）、 亞德客-KY（1590）、智邦（2345）、台光電（2383）等。

大型本國投顧分析，台股整體上市櫃公司4月營收月減低個位數百分比，年增超過三成，為史上最強4月，亦為單月次高紀錄，並有152家單月營收締造歷史新猷，雖較3月183家減少，但較去年同期72家大幅增加。

進一步觀察旗下追蹤的30個主要產業族群，法人表示，4月營收達成率整體表現優於預期，且較前一月持續增進。科技族群符合或優於預期比例，自前一月的72%明顯提升至82%；非科技族群亦由54%上升至69%。

整體來看，除AI供應鏈延續強者恆強格局外，手機零組件、面板、二線晶圓代工等科技次產業亦出現回溫跡象；傳產族群則以航空、工業自動化及自行車等族群表現相對突出。

法人認為，4月營收揭示一個意義深遠的結構性轉變，即AI需求仍然強勁，但部分非AI領域亦開始明顯好轉，打破過去三年「AI 獨好、其餘皆弱」的 K 型分化格局。

法人評估，4月營收達成率表現較佳的科技次產業，依序為記憶體44%、網通38%、網通印刷電路板37%、銅箔基板36%及手機零組件35%；IC設計服務營收達成率較低，約為28%。

非科技族群方面，營收達成率表現較佳者集中於航空、工業自動化及自行車，成衣加工及航太產業相對落後。

4月營收創新高公司中，科技族群特徵相當明確，主要集中於AI伺服器零組件、半導體、台積電（2330）相關設備及材料、印刷電路板、記憶體及被動元件；非科技族群則以證券及工業自動化表現相對突出。

南亞科 營收 台光電

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