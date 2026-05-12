美光通訊龍頭 Lumentum 衝上千元 CPO 概念股8檔漲停

美股光通訊族群昨日群起大漲，Lumentum大漲逾16%衝破千元關卡，AAOI大漲24%，康寧上漲逾10%，AXT上漲逾8%，帶動台股CPO概念股大漲，多達8檔漲停亮燈，包括IET-KY（4971）、眾達-KY（4977）、創威（6530）、聯鈞（3450）、旺矽（6223）、沛亨（6291）、大立光（3008）、光環（3234），而聯亞（3081）盤中上漲逾9%，上詮（3363）漲逾8%。

那斯達克交易所先前於8日宣布，Lumentum將在5月18日開盤前加入那斯達克100指數，取代今年來股價腰斬的房地產分析業者CoStar集團，顯示Lumentum繼3月加入標普500指數後，又再度獲得重要股市指數的認可。

Lumentum股價今年來持續狂飆，反映該公司的光收發器與雷射元件等產品的需求激增。執行長赫爾斯頓上周在財報會議中表示，由於發展「跨資料中心網絡」需要資料中心之間具備高頻寬連接，帶動對Lumentum技術的需求激增。

今年3月，輝達向開發雷射與元件的兩家公司Coherent與Lumentum投資共40億美元，布局雷射與光電轉換技術。

另外，輝達6日也宣布與美國玻璃與光纖大廠康寧（Corning）合作，將在北卡羅萊納州與德州新建三座先進光學技術工廠，擴大AI資料中心所需的光學元件供應。康寧承諾，增加美國光纖產能逾50%，以供應AI資料中心所需的更多光纖，包括用於輝達晶片之間高速資料傳輸的光纖連接。

機構法人預估，2026年至2036年CPO（共封裝光學）市場年複合成長率（CAGR）將高達66%。隨著台積電（2330）量產緊湊型通用光子引擎（COUPE）平台，也將帶動整體光通訊供應鏈同步受惠。以輝達為例，其CPO方案即採用台積電COUPE平台，並由Lumentum供應雷射光源。另一方面，博通同樣導入COUPE平台，本土法人點名受惠廠商則包括眾達、全新（2455）、日月光投控（3711）及京元電子（2449）等。