光電族群飆逾4.5%誰在點火？不只面板雙虎 還有「兩大火種」

台股12日盤中震盪達686點，權值股激戰之際，光電族群卻一枝獨秀。除了面板三虎多頭爆走，大立光（3008）也快攻漲停、電子紙龍頭元太（8069）強拉第二根漲停，巨頭聯手出擊，帶動光電上市櫃光電指數飆漲逾4.5%，成為盤面最強吸金箭頭。

光學鏡頭龍頭大立光今日盤中帶量衝上漲停板2795元，不僅一掃先前連日回落的低迷氣氛，更貢獻大盤漲點逾11點。市場將目光鎖定即將於6月登場的蘋果WWDC大會，外媒預期iOS 27將深度整合AI，推動iPhone 18邁入「視覺 AI」元年。

大立光作為iPhone 18首度導入「可變光圈」鏡頭技術的主力供應商，獲利潛力備受期待。董事長林恩平日前透露，雖然5月拉貨受季節性因素影響略降，但目前產能利用率「還是滿緊的」，並預期第3季將達到滿載。此外，大立光正積極布局CPO（共同封裝光學）新事業，切入光纖陣列單元（FAU）與稜鏡製造，展現轉型高階AI應用領域的企圖心。

另，電子紙大廠元太今日表現同樣剽悍，爆出逾6萬張大量，強勢拉出第二根漲停鎖在195.5元，委買排隊單仍有1.6萬張。

元太第1季交出亮麗成績單，稅後純益27.84億元，季增149%、年增26.7%，每股純益2.41元，創歷年同期新高。毛利率達59.65%，在H5大世代產線良率提升帶動下，有效抵銷成本壓力。

董事長李政昊指出，元太正從顯示器轉型為「智慧表面材料」公司，2026年營收成長可望達20%至25%。其中關鍵動能來自彩色電子紙（Spectra 6）出貨面積已正式超越黑白產品，且美國前十大零售商正加速導入電子貨架標籤（ESL）。此外，BMW於北京車展展示採用元太技術的變色車，象徵電子紙正式跨入車規級應用；觀音新廠預計2027年完工、2028年量產大尺寸產品，布局AI低功耗顯示市場。

光電族群今日在權值股震盪中逆勢領漲，反映資金持續聚焦具備AI終端應用與高階材料技術的標的。大立光的可變光圈與CPO布局，以及元太在彩色電子紙與智慧表面應用的擴張，均顯示光電族群正由傳統顯示器產業，轉向AI應用驅動的新成長階段。