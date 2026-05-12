台股盤中再刷新高 法人：典型高檔震盪格局 個股與題材輪動

美股四大指數昨（11）日全數收紅，其中以費半指數上漲2.5%最高，也帶動台股今12日開高演出，盤中最高至42,253點，再刷新盤中歷史新高。台積電盤中最高上漲25元至2,260元。

永豐期貨指出，原本預期川普政府會在上周末前推動中東局勢降溫，甚至讓美伊談判出現階段性成果，藉此替本周川習會鋪路，不過最新態度卻是全面否決相關協議方向，代表美方策略可能已經出現明顯轉變。從政治與經濟角度來看，這種轉向其實並不單純只是中東問題，而更像是川普刻意把能源壓力重新拉高，進一步對中國形成牽制。因為相較美國，中國對進口石油依賴度更高，一旦中東局勢持續緊張、油價維持高檔，中國製造業、運輸與整體成本壓力都會明顯增加，等於在川習會前，美方先握住能源與地緣政治籌碼。川普真正的目的，可能是希望在川習會上要求中國對伊朗施壓，逼迫伊朗重新回到核協議框架內，讓中國在中東問題上被迫選邊與承擔責任，這也符合川普一貫的交易式談判風格。

永豐期貨表示，也因為如此，原本市場期待的「地緣政治利空解除」短線落空，導致資金開始重新觀望，昨日盤面其實已經反映這種情緒，指數雖然沒有大跌，但也缺乏強攻動能，呈現典型高檔震盪格局。現階段市場最大問題不是基本面轉差，而是不確定性重新升高，尤其川習會前，各種消息面與政治表態可能持續反覆，導致資金不敢單邊大舉押注。因此本周行情預期不會太明確，較可能維持像昨日這種小幅震盪，或者波段放大的區間整理，盤面雖然不至於立刻轉空，但短線也很難出現連續性強攻，資金可能轉向個股與題材輪動為主，指數則進入等待消息落地的整理階段。但若油價持續急升，市場波動恐怕還會再放大。