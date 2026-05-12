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2024年低點以來 新興股市表現優於成熟市場 評價仍有上行空間

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

2024年低點以來，新興市場表現已優於成熟市場。今年以來，韓股及台股更領漲全球主要股市。法人指出，投資人重新評估新興股市的驅動力與評價折價，預估評價仍有上行空間。

富蘭克林投顧指出，科技股引領亞股續揚，特別是AI前景催化半導體、記憶體強勁需求不減，台、韓兩地股市近期紛紛刷新歷史高位。僅就半導體產業而言，亞洲前三大公司2026年的投資金額即將超過1,500億美元，較2025年增加逾五成。

富蘭克林投顧指出，新興市場在半導體、電動車、機器人與再生能源系統等產業擁有主導市占率，尤其創新與顛覆性技術正引領新一波投資浪潮。再者，新興市場也積極推動公司治理改革，突顯新興市場正引領全球發展而非只是新市場，評價仍有進一步上行空間。

聯博投信副總經理林炳魁指出，AI是驅動台股中長期成長的重要引擎。市場預估，全球大型雲端服務供應商（CSP）、高效能運算（HPC）AI供應商持續擴張AI資本支出。在2026年與2027年，超大型資料中心營運商資本支出有望分別接近7,400億與9,100億美元，台灣AI整體供應鏈皆可望持續受惠。

林炳魁指出，目前聯博投資團隊較看好半導體與AI相關上中游硬體供應鏈，包括晶圓代工、IC設計、IDM大廠，以及封測、封裝與設備材料；另外也關注部分包含散熱、電源供應器與被動電子零組件等AI中下游領域。

新興市場 半導體

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