台股4萬點選股變難？5月來強漲3,200點、AI 能見度看至2027

台股12日早盤率先上衝至42,157點，再刷歷史新高；隨後獲利了結賣壓出現，盤中先由紅翻黑，但在多頭買盤力挺下，再由黑翻紅。台積電（2330）盤中也由黑翻紅、最高2,255點，聯發科（2454）則下跌逾2%。留意4月營收、部分公司法說會與已公布第1季財報內容表現較佳者，近期均有亮眼表現。

在台股部分，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，近來市場在市場持續對中東反覆的情勢鈍化、美國科技股走勢強勁以及台美財報題材等帶動下，台股動能充沛；這些表現相對亮眼的族群，包括晶圓代工、IC設計、AI、PCB相關族群、記憶體、電源供應器、機殼、被動元件、矽晶圓等。

在資金充沛的情況下，盤面類股快速輪動，且不斷推升大盤；4月單月大漲超過7,200點，截至12日午盤，5月迄今延續並已大漲超過3,200點，台股後市仍可期。

蕭惠中表示，整體來看，台股在急漲後進入高檔整理階段，隨著財報陸續揭曉，利多消息出籠後，部分短線累積較大漲幅的標的也面臨而獲利了結，致使盤面上整理呈現個股輪動態勢；另一方面，AI 算力競賽引爆包括高速傳輸銅箔基板（CCL） 需求大幅擴張，其他相關零組件也呈現供應吃緊。

策略上，安聯台灣主動式ETF（00993A）經理人施政廷表示，量化因子與主動選股在個股表現高度分化的環境中，主動式管理的優勢將被進一步凸顯。

施政廷分析，透過多因子模型，將投資組合的因子權重與追蹤誤差（Tracking Error）進行聯合最佳化，動態調整持股結構，是現階段應對資金輪動與極端波動、進而最大化風險調整後報酬（Risk-adjusted Return）的最有效路徑。

展望後市，聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟表示，雖然地緣政治與國際局勢仍具不確定性，但在AI需求持續成長、四大CSP維持高資本支出，以及科技企業財測普遍優於預期帶動下，市場多頭格局仍具延續性。近期美股主要指數再創新高，顯示資金對科技與AI供應鏈信心依舊穩固。

此外，何彥樟指出，美中高層即將會面，市場亦關注稀土、高科技出口與經貿政策是否釋出更多正面訊號，在AI長線趨勢未變下，科技與AI供應鏈仍是市場中長期重要主軸，相關受惠趨勢有望延續至2027年。