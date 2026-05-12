00403A最新持股曝光 主動式ETF進入風格戰!

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主動式ETF大戰正式開打，不過即將在5/12掛牌上市的（00403A），卻因5/11最新公布的持股明細，引發市場一波討論。

原因很簡單，網友看到後第一反應幾乎都是：「怎麼這麼保守？」

從最新資料來看，00403A目前股票持股水位僅約七成左右，幾乎是壓在ETF上市最低門檻附近。對不少近期一路看多台股、甚至認為AI行情還沒結束的投資人來說，這樣的布局顯得有點「不上不下」。

更有網友直言，「帳上還放著三成現金，1%～1.2%管理費卻照收，機會成本過高」，認為如果基金經理人選擇觀望，投資人其實也能自己保留現金部位，不一定要付出主動式ETF相對較高的管理成本。也因此，市場開始出現「既然要等，不如等更敢進攻的產品」聲音。

有網友就在社群直言：「如果真的看好台股，為何不敢直接拉高持股？」甚至有人點名，同樣屬於主動式ETF的學姐00981A，近期操作明顯更積極，至少方向感鮮明，雖然最近績效似乎在休息中。

但也有另一派網友認為，其實現在市場本來就充滿變數。包括5/14市場關注的川習會，以及5/15新任Fed主席正式上任，都是短線可能影響全球股市的重要事件。在不確定性尚未完全落地前，00403A選擇保守布局，某種程度也反映投資團隊對高檔震盪風險仍有戒心。

只是問題也因此浮現。

如果現在只願意壓七成持股，那投資人為何不乾脆自己等事件結束後再進場？尤其近期不少投資人開始討論，真正值得留意的時間點，可能反而是5/18之後。

因為下周市場還有另一波主動式ETF大軍即將登場。其中討論度最高的，就是拿下金鑽獎光環的富邦台灣龍耀主動式ETF（00405A）。

相較00403A目前偏保守的配置方式，市場對00405A期待明顯更偏向「追成長、追報酬」。尤其近期AI、高價股、千金股輪動氣氛濃厚，許多投資人更在意的，其實不是防守，而是能不能抓到下一波主升段。

此外，下周之後還有另外兩檔同樣受到關注的產品，包括主打高股息加掩護性買權策略的聯博00404A，以及另一檔訴求息收策略的00406A。市場也開始出現明顯分流：

想拚資本利得、追求高成長的，看00405A；

想專研息收要做掩護性買權，則轉向00404A、00406A。

有網友甚至直接點出核心問題：「現在市場根本不是缺產品，而是缺敢衝的產品。」

尤其在AI資金行情尚未退燒下，投資人最怕的不是震盪，而是「沒跟到」。也因此，00403A這次偏保守的持股策略，才會在社群引發「到底在怕什麼？」的討論聲浪。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。