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台股搭雲霄飛車免驚！鴻勁衝7千元天價 點火多檔台積電供應鏈飆漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

台股12日搭上雲霄飛車，早盤在台積電（2330）回神下，一度大漲367點，但受韓股獲利了結賣壓拖累急殺逾318點翻黑，但在半導體測試與設備族群強勢點火下迅速回穩。其中鴻勁（7769）成為市場最強焦點之一，不僅盤中觸及7,000元歷史新高，更點火台積電供應鏈多檔個股亮燈漲停，在震盪盤中扮演穩盤主力。

市場高度關注外資最新升評報告，將鴻勁目標價自6200元大幅上修至1萬元，調幅高達61%，並直指其有望成為台股「第三檔萬元股」，與信驊（5274）、穎崴（6515）並列高價股核心梯隊，強力點燃市場對高階半導體設備股的評價想像。

基本面同步提供強力支撐。鴻勁首季稅後純益達46.24億元，每股純益25.7元，雙雙創下單季新高，年增動能明確。公司指出，AI、高速運算（HPC）與ASIC需求持續爆發，相關訂單占比已攀升至78%，成為營運成長主軸，也奠定其在AI測試供應鏈的關鍵地位。

在產能與技術布局方面，鴻勁積極擴充產能並搶進共同封裝光學（CPO）測試領域，目前已完成ASIC switch IC FT ATC設備數百台出貨，並與國際設備廠合作開發光電同測FT機台，預計第4季完成量產驗證，正式卡位AI高速運算與光通訊升級潮。

法人指出，隨著台積電全球市占率持續擴張，半導體產業已進入「全鏈條成長週期」，從先進製程、設備、封裝測試，到AI高階材料與資料中心CPO光通訊應用，供應鏈同步進入擴張階段，台廠具備長線受惠優勢。

盤面結構上，台積電概念股全面活絡，測試與設備族群成為資金主戰場。閎康（3587）、日揚（6208）、旺矽（6223）、愛普*（6531）、辛耘（3583）等強勢攻上漲停，中砂（1560）、志聖（2467）、鈦昇（8027）、昇陽半導體（8028）、日月光投控（3711）與達興材料（5234）同步走高，在大盤震盪中展現強勢多頭表態。鴻勁更再創歷史天價，成為盤面最具指標性的領漲股。

專家認為，台股在4萬點大關之後，波動加劇之際，具有「實質獲利」與「台積電血統」的供應鏈族群，依然是資金最青睞的避風港。

鴻勁 穎崴 韓股

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