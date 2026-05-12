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台股改寫新高價後翻黑 盤中震盪686點
AI題材持續發燒，台股今天開盤續強，早盤最高衝上42157.65點，超越上週四寫下的盤中歷史高點42157.65點，改寫台股新高價；不過指數衝高後震盪劇烈，指數一度翻黑，高低震盪達686點。
至10時30分，集中市場指數小漲17.74點，報41807.8點，成交值約新台幣7539億元。
權值股表現方面，台積電最多下跌25元至2210元；台達電一度下跌55元至2190元；聯發科最多跌130元至3750元；鴻海最多跌6元至246元。
熱門主動式台股ETF新兵主動統一升級50（00403A）今天掛牌上市，僅開盤約10分鐘就爆出百萬張大量，盤中股價最高衝上10.96元，漲幅7.45%，再度點燃台股投資熱潮。
野村投信分析，在AI應用需求快速擴張的帶動下，台股近期表現維持強勢格局，市場資金聚焦基本面良好的績優股輪動。
野村投信投資策略部副總經理樓克望認為，台股在企業獲利成長與產業趨勢帶動下，多頭架構可延續；但指數處於高檔，市場波動度提高。
樓克望提醒，國際政經情勢仍存在變數，特別是中東地緣政治風險未解，投資人需留意如果油價持續居高，中期通膨預期心理是否承壓，進而壓縮主要央行降息空間，影響全球資金動能與市場評價。
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