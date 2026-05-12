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台積電回神、聯發科開低走高 台股早盤漲逾200點創高、42K失而復得

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖／中央社
台股示意圖。圖／中央社

台股12日開盤上漲90.6點，指數來到41880.66點，在台積電（2330）回神，欣興（3037）、日月光投控（3711）、台光電（2383）、光寶科（2301）、南亞科（2408）等連袂上漲，加上群創（3481）放量走強下，大盤漲點快速放大至300點以上，再度突破42000點關卡。

美股周一延續多頭氣勢，科技與半導體族群再度點火，帶動標普500首度收在7400點之上，那指、費半指數同步改寫歷史新高；個股輝達續揚近2%，美光漲逾6%、高通漲逾8%，英特爾也因搶單題材上漲3.64%；不過，美國伊朗互相拒絕終戰提案，停火協議岌岌可危，推升油價走高，台積電ADR則下跌1.73%。

盤面上，五大權值股早盤走勢分歧，台積電與日月光投控皆以平盤開出後翻紅走高；鴻海（2317）則小幅開高至254元。至於台達電（2308）、聯發科（2454）則同步開低。隨後，除鴻海走弱外，其餘皆拉上高檔。

類股方面，光電、玻陶、電腦設備、電子零組件、電機等類股漲幅居前，居家生活、電器電纜、生醫等走勢相對疲弱。群創、友達（2409）、華邦電（2344）交投火熱。

回顧台股11日表現，集中市場指數上漲186.12點，以41,790.06點作收，成交值約1.11兆元。三大法人買超52.35億元，包括外資賣超109.84億元、投信買超124.88億元、自營商買超37.3億元。

法人指出，台股站穩歷史高檔，多頭架構延續，但近期成交量頻現天量、融資餘額突破4700億元，籌碼面偏熱，短線震盪恐加劇。而聯準會主席鮑爾任期將於本週結束，繼任者沃許能否通過提名順利接任亦為重點，最後川習會將於下半週登場，波動難免放大，故可於適度布局低本益比、高殖利率的防禦型個股，以降低資產震盪幅度。

光寶科 南亞科 聯發科

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