快訊

解密韓國空軍黑鷹老巢 從環山基地到新人飛官都有學問

網紅質疑淡江大橋機車道危險 公路局怒點名「火花羅」：勿再造謠

美伊戰爭陷僵局！美恐迎「荷莫茲時刻」 川普難強勢面對習近平

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰證券5月投資觀點：掌握 AI 結構轉變 債市配置聚焦信用品質

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

時序進入2026年5月，全球金融市場在地緣政治變數持續存在下，市場關注焦點逐步回歸經濟與產業基本面。隨著全球經濟對石油的依賴程度明顯下降，即使美伊衝突等不確定性尚未完全消散，市場對能源供給衝擊的敏感度已不同以往。美國作為能源生產國，本土能源供給可部分抵銷對消費端的影響，加上《大而美法案》（OBBBA）所帶來的退稅效果，有助緩解支出壓力。在消費動能放緩與金融環境偏緊的背景下，全球經濟成長雖可趨緩，但整體仍未出現明確衰退風險，市場結構性機會仍值得關注。

國泰證券觀察產業後市，AI技術正從單次推論邁向具備決策與協調能力的代理式AI，帶動整體運算架構持續轉型。在此趨勢下，CPU的角色不再只是輔助運算，而是升級為系統核心的指揮中心，負責調度運算流程與決策判斷。預期至2027年，代理式AI資料中心對CPU核心需求將成長四倍，CPU在整體系統延遲中所占比重更可能提升五成至九成，成為影響AI效能的重要關鍵。國泰證券表示，隨著AI從模型訓練走向更複雜且實際的商業應用，市場布局已由純GPU導向轉為CPU與GPU協同的算力平衡系統，並搭配美國製造等多元策略，為AI產業開啟新一波成長動能。

國泰證券觀察債市方面，市場對聯準會政策動向仍高度關注，FOMC多數具投票權委員立場偏向鴿派，若油價衝擊過大進而抑制需求，下行風險可能促使聯準會政策態度轉趨寬鬆。儘管目前信用利差仍處於相對偏窄水準，但在整體殖利率水準具吸引力的情況下，債市配置條件逐步改善。國泰證券表示，投資人於債券配置上，宜持續提高信用品質，特別是信用體質良好的科技公司及大型銀行等高評級債券，在利率與信用環境震盪之際，仍具防禦與配置價值。

國泰證券表示，儘管經濟成長動能放緩、政策與地緣政治風險仍存，但在AI技術持續演進及債市殖利率回到具吸引力水準的背景下，投資機會呈現更明確的結構化走向。國泰證券建議，投資人可在審慎進行風險控管的前提下，關注具基本面支撐的發展方向，於震盪環境中持續累積長期價值。

2026年5月全球商品及主要市場投資氣象觀測圖、主要產業觀察。（國泰證券/提供）
2026年5月全球商品及主要市場投資氣象觀測圖、主要產業觀察。（國泰證券/提供）

國泰 基本面

延伸閱讀

CCL與PCB強漲 明星經理人解析後市

經濟日報社論／世局多變 企業效率邏輯轉向風險控管

科技財報助攻領航 美股基金淨流入續居冠

AI 效應 美股 ETF 好威 科技、電力等題材持續吸睛

相關新聞

台積電回神、聯發科開低走高 台股早盤漲逾200點創高、42K失而復得

台股12日開盤上漲90.6點，指數來到41880.66點，在台積電（2330）回神，欣興（3037）、日月光投控（3711）、台光電（2383）、光寶科（2301）、南亞科（2408）等連袂上漲，加上群創（3481）放量走強下，大盤漲點快速放大至300點以上，再度突破42000點關卡。

券商融通總額鬆綁有影 證交所：最快二個月提方案

券商融通鬆綁露曙光。券商公會爭取放寬資金融通、與負債淨值倍數限制，證交所董事長林修銘昨（11）日在立法院財委會表示，證交所已成立專案小組研議，其中不限用途借貸鬆綁案，預計二至三個月提出方案。

券商融通鬆綁露曙光 業者：當然樂觀其成

台股近期熱翻天，證券商負債淨值比是否進一步放寬再度引發市場熱議。證券商公會理事長陳俊宏昨（11）日指出，就產業發展立場而言，對於主管機關適度鬆綁相關限制當然樂觀其成，有助壯大資本市場。

台積休兵 台股聯發科帶頭衝

權王台積電休兵，多頭改由權值二哥聯發科扛大旗。台股昨（11）日在聯發科領軍走揚下，中小型股持續攻高，盤面百花齊放，加權指數盤中一度突破42,000點大關，終場漲186點，收41,790點改寫歷史次高，櫃買指數收422點刷新高。

連續列注意股 IC設計一哥恐遭重度處置

全球IC設計巨頭聯發科近期股價展現強大多頭氣勢，儘管目前已受5分鐘人工撮合的處置限制，昨（11）日股價盤中飆上3,985元，終場大漲6.8％，上漲250元收3,880元，距離4,000元整數大關僅咫尺之遙，但劇烈波動也使其昨日再列注意股名單。

鴻勁目標價 外資喊10,000

繼股王信驊、股后穎崴後，外資喊出第三檔萬元股。Aletheia資本在最新個股報告指出，半導體IC測試設備大廠鴻勁未來三年獲利將大增2.5倍，因此建議「買進」，目標價由6,200元大升至10,000元，調幅高達61.2%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。