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鴻勁目標價 外資喊10,000

經濟日報／ 記者魏興中李孟珊／台北報導

繼股王信驊、股后穎崴後，外資喊出第三檔萬元股。Aletheia資本在最新個股報告指出，半導體IC測試設備大廠鴻勁 （7769）未來三年獲利將大增2.5倍，因此建議「買進」，目標價由6,200元大升至10,000元，調幅高達61.2%。

鴻勁昨（11）日公布首季獲利46.24億元，創單季新高，季增24.6%，年增80.1%，每股純益25.7元。鴻勁發言人翁德奎指出，目前AI、高速運算（HPC）與ASIC相關應用已成為最核心成長動能，訂單占比自去年的72%，今年首季攀升至78%，終端客戶以美國為主，占比約57%。

因應需求強勁，鴻勁已啟動大規模產能擴張計畫，在應用面布局上，也深入AI供應鏈多個關鍵節點。公司透露，共同封裝光學（CPO）相關測試設備已出貨數百台ASIC switch IC FT ATC機台，並與國際設備廠合作開發光電同測FT機台，預計第4季完成量產驗證。

Aletheia資本指出，全球半導體測試產業目前的強勁成長不僅將持續，且在2028年前還會進一步加速，主因受惠台積電2025~2028年先進製程產能將擴增四倍，愛德萬測試（Advantest）2028、2029年也擬將產能擴充一倍。

鴻勁 半導體 美國

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