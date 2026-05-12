聽新聞
0:00 / 0:00
鴻勁目標價 外資喊10,000
繼股王信驊、股后穎崴後，外資喊出第三檔萬元股。Aletheia資本在最新個股報告指出，半導體IC測試設備大廠鴻勁 （7769）未來三年獲利將大增2.5倍，因此建議「買進」，目標價由6,200元大升至10,000元，調幅高達61.2%。
鴻勁昨（11）日公布首季獲利46.24億元，創單季新高，季增24.6%，年增80.1%，每股純益25.7元。鴻勁發言人翁德奎指出，目前AI、高速運算（HPC）與ASIC相關應用已成為最核心成長動能，訂單占比自去年的72%，今年首季攀升至78%，終端客戶以美國為主，占比約57%。
因應需求強勁，鴻勁已啟動大規模產能擴張計畫，在應用面布局上，也深入AI供應鏈多個關鍵節點。公司透露，共同封裝光學（CPO）相關測試設備已出貨數百台ASIC switch IC FT ATC機台，並與國際設備廠合作開發光電同測FT機台，預計第4季完成量產驗證。
Aletheia資本指出，全球半導體測試產業目前的強勁成長不僅將持續，且在2028年前還會進一步加速，主因受惠台積電2025~2028年先進製程產能將擴增四倍，愛德萬測試（Advantest）2028、2029年也擬將產能擴充一倍。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。