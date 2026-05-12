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券商融通鬆綁露曙光 業者：當然樂觀其成

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股近期熱翻天，證券商負債淨值比是否進一步放寬再度引發市場熱議。證券商公會理事長陳俊宏昨（11）日指出，就產業發展立場而言，對於主管機關適度鬆綁相關限制當然樂觀其成，有助壯大資本市場

陳俊宏表示，證券商公會先前已在金融建言白皮書中，建議適度放寬證券商負債淨值倍數限制，期盼主管機關考量合乎資本市場發展及風險控管的情況下，鬆綁相關規定，以提升服務量能，利於業者參與發展亞洲資產管理中心。

不過，他也提醒，目前集中市場加計櫃買市場的融資餘額已高達約6,700億元，整體證券商不限用途款項借貸金額亦超過5,000億元，在台股漲至相對高檔，且市場情緒樂觀的情境下，建議投資人應保持理性並控管槓桿風險，以穩健的心態迎接市場契機。

台股牛氣沖天，投資人進場意願大為提升，不但主動式ETF成為熱門討論話題，更有「少年股神」透過證券商不限用途款項借貸或融資方式，提高槓桿操作，以擴大短線報酬，因此傳出部分證券商為控管風險，開始限縮質押額度。

證券商 陳俊宏 資本市場

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